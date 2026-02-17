دستگیری دو سارق خودرو و کشف پژو پارس سرقتی در آبعلی

به گزارش خبرنگار مهر، این عملیات در چارچوب طرح کنترل تردد خودروهای سرقتی و پس از شناسایی یک دستگاه خودروی مشکوک توسط سامانه‌های پلیس انجام شد.

سرهنگ مرتضی ملکی، فرمانده انتظامی دماوند، پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران کلانتری ۱۵ آبعلی در جریان گشت‌زنی شبانه موفق به شناسایی دو سارق شدند که با یک دستگاه پژو پارس سرقتی در حال تردد بودند.

به گفته وی، خودرو بلافاصله توقیف و متهمان دستگیر شدند. مال‌باخته نیز در محل حضور یافت و پس از انجام تحقیقات تکمیلی، سرقت خودرو محرز شد.

فرمانده انتظامی دماوند افزود: برای متهمان پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.

سرهنگ ملکی در پایان با اشاره به اهمیت پیشگیری از سرقت، از شهروندان خواست خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی نظیر قفل مرکزی، دزدگیر، قفل پدال و قفل فرمان مجهز کنند و با رعایت نکات ایمنی، فرصت ارتکاب جرم را برای سارقان کاهش دهند.