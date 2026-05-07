مامور قلابی مسلح در پاکدشت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ شهرام ولی‌خانی،بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری فردی که با جعل عنوان مأمور نیروی انتظامی، با استفاده از سلاح و دستبند تقلبی از شهروندان اخاذی می‌کرد، خبر داد.

ولی خانی اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۵ جیتو با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و بهره‌گیری از منابع موثق، موفق به شناسایی و دستگیری این شیاد شدند.

وی افزود: متهم با در دست داشتن اسلحه و دستبند غیرمجاز و با جعل هویت پلیس، از شهروندان اخاذی می‌کرد که بلافاصله پس از طرح اولین شکایت، در کمترین زمان ممکن دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی پاکدشت در پایان با هشدار به فرصت‌طلبان، تصریح کرد: قانون‌شکنان بدانند هیچ راه گریزی از چرخه قانون وجود ندارد و با همت و تلاش شبانه‌روزی مأموران پلیس، همگی دستگیر خواهند شد.