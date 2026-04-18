به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: لازم می‌دانم از جامعه فرهنگی و دانش‌آموزان به‌خاطر حضور در تجمعات شبانه و ادای دین به وطن، قدردانی ویژه داشته باشم.

وی افزود: در این تجمعات، هر فردی وظیفه‌ای را بر عهده داشت؛ برخی به اقدامات تبیینی پرداختند و عده‌ای نیز در حوزه موکب‌داری فعالیت کردند. در این میان، آموزش و پرورش نیز برای جلوگیری از افت تحصیلی دانش‌آموزان، موکب‌های رفع اشکال درسی را در میادین برپا کرد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: هرچند اختیاراتی به استانداران تفویض شده، اما این اختیارات بیشتر در حوزه‌هایی مانند صادرات و واردات است و در زمینه برگزاری امتحانات نهایی، باید مطابق ابلاغیه‌های کشوری آموزش و پرورش عمل کنیم.

هاشمی تصریح کرد: تاکنون مصوبه جدیدی در این خصوص ابلاغ نشده و بر اساس دستورالعمل‌های قبلی، امتحانات در زمان مقرر برگزار خواهد شد، مگر آنکه شرایط خاصی پیش بیاید.

وی با اشاره به اهمیت امتحانات نهایی برای دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم گفت: شرایط این دانش‌آموزان را درک می‌کنیم و می‌دانیم که با توجه به تأثیر معدل در کنکور، هر آزمون برای آنان از اهمیت بالایی برخوردار است.

استاندار خراسان جنوبی در خصوص تعطیلی مهدکودک‌ها نیز اظهار کرد: برخی از شهروندان، به‌ویژه افراد غیربومی که در استان آشنایی کافی ندارند، در این زمینه گلایه‌هایی دارند، اما ناچاریم بر اساس دستورالعمل‌های کشوری عمل کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: به‌زودی شاهد پیروزی کامل جبهه مقاومت و ایران اسلامی باشیم تا دانش‌آموزان بتوانند همانند گذشته در کلاس‌های درس حضور یابند.