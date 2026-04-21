به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان که در سالن استانداری برگزار شد، اظهار کرد: این شورا نباید به جلسات نمایشی یا مباحث نظری محدود شود، بلکه مصوبات آن باید عملیاتی و دارای خروجی مشخص باشد.

وی تأکید کرد: شورای آموزش و پرورش زمانی اثرگذارتر است که نتیجه فعالیت‌های آن در کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود وضعیت آموزشی استان قابل لمس باشد.

نوذری با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی یک پازل چندضلعی است، افزود: حل این معضل نیازمند همکاری دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بهزیستی و سازمان تبلیغات است.

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به تعطیلی کودکستان‌ها و آموزشگاه‌های آزاد زیرمجموعه آموزش و پرورش در ایام «جنگ رمضان» اشاره کرد و گفت: این تعطیلی بر اساس تصمیم کشوری اعمال شده و برای برخی والدین شاغل مشکل ایجاد کرده است؛ ضمن اینکه مهدکودک‌ها به‌عنوان بخش خصوصی نیز متضرر شده‌اند.

نوذری خاطرنشان کرد: این محدودیت‌ها صرفاً برای حفظ امنیت و بر اساس مقررات ملی اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد: درباره بازگشایی مهدکودک‌ها و مراکز آموزشی، هفته آینده جمع‌بندی نهایی انجام شده و با توجه به شرایط موجود کشور، تصمیم قطعی اعلام خواهد شد.