نیمی از آثار تاریخی ثبت شده خراسان جنوبی نیاز به مرمت اضطراری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی اظهارکرد: در جنگ تحمیلی سوم دشمن اسرائیلی - آمریکایی در کنار همه جنایت های خود به ۱۴۰ بنا و محوطه تاریخی ایران آسیب وارد کرد که چهار مورد از این آثار به ثبت جهانی رسیده بودند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه در تهاجم دشمن به هفت بافت تاریخی و ۵۴ موزه ایران آسیب وارد شد، گفت: این تهاجم و آسیب به بناهای تاریخی در حالی صورت گرفت که در بسیاری از این بناها سپر آبی نصب شده بود.

برآبادی افزود: هر چند این آسیب ها به بناهای تاریخی در ۱۸ استان دیگر بوده و مربوط به خراسان جنوبی نیست ولی در هر حال بناهای ارزشمند ملی کشور ما بوده و برای ما بسیار ارزشمند است.

«تخریب آثار تاریخی پاک کردن حافظه بشریت»

وی ادامه داد: در این راستا امسال روز جهانی بناها و محوطه های تاریخی را متفاوت از سال های گذشته برگزار می کنیم که شعار آن در پوستر ما با عنوان«تخریب آثار تاریخی پاک کردن حافظه بشریت» درج شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: به مناسبت این روز رونمایی از یک کتاب نفیس درباره مرحوم«ملا اشرف صبوحی بیرجندی» با همکاری نهادکتابخانه های عمومی رونمایی خواهیم کرد.

برآبادی ادامه داد: همچنین به این مناسبت تقدیر از استادکاران و مرمت کاران بناهای تاریخی خراسان جنوبی را خواهیم داشت و از زحمات آنان قدردانی می شود.

وی افزود: به دستور وزیر محترم میراث فرهنگی مقرر شده است که روستای جهانی«اصفهک» تبدیل به مرکز آموزش مرمت بناهای تاریخی به شیوه استاد-شاگردی شود تا به این صورت تجربه ارزشمند اساتید به نسل نو منتقل شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین جا دارد به مناسبت روز بناها و محوطه های تاریخی از استاد فولادی یاد کنیم که در شهرستان خوسف تنها روحانی ای بودند که معمار مرمت اثار تاریخی نیز قلمداد می شدند که بسیار ارزشمند است.

ثبت ۸۰۵ اثر تاریخی خراسان جنوبی در فهرست میراث ملی

برآبادی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی دارای ۸۰۵ بنای و محوطه تاریخی به فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است، افزود: از این تعداد بیش از نیمی نیاز به مرمت اضطراری دارد.

وی همچنین در مورد برنامه های نوروز ۱۴۰۵ گفت: نوروز امسال را در حالی آغاز کردیم که کشور درگیر جنگ و هجمه دشمن بود و تقریبا همه برنامه هایی که در کل کشور برای نوروز تنظیم شده بود تحت الشعاع جنگ قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی اظهار کرد: در خراسان جنوبی از ده روز قبل بنا به دستور استاندار محترم بنا شد به دلایل مختلف برنامه های ستاد سفرهای نوروزی پرقوت ادامه پیدا کند.

برپایی ۴۵ بازارچه نوروزی

برآبادی تأکید کرد: در نوروز ۱۴۰۳ در خراسان جنوبی ۳۷ بازارچه با ۳۱۸ غرفه، در نوروز ۱۴۰۴ تعداد ۵۹ بازارچه با ۳۸۴ غرفه برپا شد که این آمار در نوروز ۱۴۰۵ تعداد ۴۵ با ۴۱۲ غرفه بود که در واقع یک سوم بازارچه های کل کشور در نوروز ۱۴۰۵ را شامل می شد.

وی گفت: فروش بازارچه های نوروز در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۶ میلیارد ریال، در نوروز ۱۴۰۴ حدود ۷۵ میلیارد ریال و میزان فروش بازارچه های نوروزی ۱۴۰۵ نیز ۱۲۱ میلیارد ربال بود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی یادآور شد: در نوروز ۱۴۰۳ تعداد ۱۱ سیاه چادر عشایری، در نوروز ۱۴۰۴ تعداد ۳۶ مورد سیاه چادر عشایری و همچنین در نوروز ۱۴۰۵ تعداد ۸۴ سیاه چادر عشایری برپا شد.

برابادی گفت: هر چند که آمار اقامت در نوروز ۱۴۰۵ در خراسان جنوبی به واسطه شرایط جنگی در کشور حدود ۶۹ درصد کاهش یافت ولی از طرف دیگر ماندگاری مسافران در استان نسبت به سال های گذشته افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه به واسطه افزایش ماندگاری مسافران نظارت های میراث فرهنگی بر اماکن اقامتی نیز افزایش یافته بود، یادآور شد: در طول ایام نوروز هزار و ۵۱۱ مورد بازدید نظارتی داشتیم.