نامگذاری آموزشگاهی به نام «شهدای مدرسه شجره طیبه میناب» در درمیان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حمیدی صبح دوشنبه در سوگواره گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب اظهار کرد: میزبان اصلی این جلسه را شهدای دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب می دانیم.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان درمیان گفت: آنچه در روز اول جنگ سوم تحمیلی در میناب رخ داد در هیچ فرهنگ و جامعه ای مورد پذیرش نیست.

حمیدی ادامه داد: آنچه مظلومیت دانش آموزان میناب را بیش از قبل اثبات کرد این بود که چون رهبرشان با زبان روزه شهید شدند.

وی ادامه داد: این افتخار را داریم که در شهرستان درمیان برای اولین بار در کشور آموزشگاهی را به نام شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب نامگذاری کردیم.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان درمیان اظهار کرد: این دانش آموزان با شهادت درس و مشق خود را کامل کردند.

حمیدی گفت: به والدین این دانش آموزان شهید می گوییم که با شما همدرد هستیم و افتخار می کنیم نام فرزندان شما بر سردر آموزشگاه ما است.

وی افزود: یاد و خاطره شهید مرتضی ترابی از شهدای جنگ تحمیلی سوم از فرزندان شهرستان درمیان که با اهدای جان خود باعث ثمر بخش انقلاب شد، را گرامی می داریم.