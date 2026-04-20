۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

نامگذاری آموزشگاهی به نام «شهدای مدرسه شجره طیبه میناب» در درمیان

بیرجند-رئیس آموزش و پرورش شهرستان درمیان گفت: برای اولین بار در کشور آموزشگاهی را به نام «شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب» در درمیان نامگذاری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حمیدی صبح دوشنبه در سوگواره گرامیداشت یاد و خاطره شهدای میناب اظهار کرد: میزبان اصلی این جلسه را شهدای دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب می دانیم.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان درمیان گفت: آنچه در روز اول جنگ سوم تحمیلی در میناب رخ داد در هیچ فرهنگ و جامعه ای مورد پذیرش نیست.

حمیدی ادامه داد: آنچه مظلومیت دانش آموزان میناب را بیش از قبل اثبات کرد این بود که چون رهبرشان با زبان روزه شهید شدند.

وی ادامه داد: این افتخار را داریم که در شهرستان درمیان برای اولین بار در کشور آموزشگاهی را به نام شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه میناب نامگذاری کردیم.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان درمیان اظهار کرد: این دانش آموزان با شهادت درس و مشق خود را کامل کردند.

حمیدی گفت: به والدین این دانش آموزان شهید می گوییم که با شما همدرد هستیم و افتخار می کنیم نام فرزندان شما بر سردر آموزشگاه ما است.

وی افزود: یاد و خاطره شهید مرتضی ترابی از شهدای جنگ تحمیلی سوم از فرزندان شهرستان درمیان که با اهدای جان خود باعث ثمر بخش انقلاب شد، را گرامی می داریم.

کد مطلب 6805821

