پایان فصل پرسپولیس با حضور حدادی در تمرین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با وجود اعلام سازمان لیگ مبنی بر برگزاری ادامه رقابت های فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ پس از برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶ به تمرینات خود ادامه داد تا اعتراض خود را نسبت به این تصمیم نشان دهد.

با این حال از امروز با شروع دور جدید تمرینات تیم ملی ایران و حضور ۶ بازیکن در جمع شاگردان امیر قلعه نویی، کریم باقری خواهان اتمام تمرینات این تیم شد تا پس از تعیین تکلیف قطعی برای از سرگیری تمرینات درباره شروع دوباره تصمیم گیری شود.

از این رو پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در تمرین امروز این تیم حاضر شد تا با صحبت درباره جزئیات قرارداد آنها و نحوه پرداختی به بازیکنان با وجود جنگ تحمیلی، از آنها بخواهد تا آمادگی خود را حفظ کنند چون هر لحظه احتمال بازگشت به مسابقات برای تعیین تکلیف نهایی تیم های شرکت کننده در آسیا وجود دارد.