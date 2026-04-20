دست اندازی آمریکا به معادن فلزات کمیاب در آفریقای جنوبی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت آمریکا با وجود تنش‌های سیاسی اخیر بین این کشور با آفریقای جنوبی، برای تصاحب یک پروژه استخراج فلزات خاکی کمیاب در آفریقای جنوبی اقدام کرده است. این اقدام نشان‌دهنده اولویت رقابت ژئواکونومیک این کشور با چین در سایه اختلافات دیپلماتیک بین دو طرف است.

پروژه مذکور در منطقه فالابوروا در آفریقای جنوبی واقع شده و آمریکا برای بهره‌برداری از دو تپه عظیم از پسماندهای معدنی صنعتی برای استخراج عناصر کمیاب متمرکز شده است که در صنایع الکترونیک، رباتیک، سیستم‌های دفاعی، خودروهای الکتریکی و فناوری‌های پیشرفته کاربرد دارند.

این پروژه با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری از سوی شرکت مالی توسعه بین‌المللی آمریکا و در چارچوب استراتژی گسترده‌ آمریکا برای کاهش وابستگی به چین دنبال می شود، چرا که پکن سال‌هاست بر بخش بزرگی از تولید و پالایش فلزات خاکی کمیاب در جهان تسلط دارد.

فلزات کمیاب طی سالهای اخیربه یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رقابت بین واشنگتن و پکن تبدیل شده‌اند، این فلزات نقش حیاتی در صنایع نظامی و فناوری و گذار به انرژی پاک دارند. این رقابت پس از اعمال محدودیت‌های صادراتی توسط چین بر برخی فلزات حیاتی مورد استفاده در نیمه‌رساناها و آهن رباهای پیشرفته در پی اعمال تعرفه های گمرکی آمریکا تشدید شد.

با وجود اینکه دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در فوریه گذشته، کمک‌های مالی این کشور به آفریقای جنوبی را به دلیل اختلافات سیاسی به ویژه در پرونده محاکمه رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه متوقف کرده بود، اما سرمایه‌گذاری در این پروژه همچنان ادامه دارد که نشان می‌دهد این قرارداد در چارچوب منافع استراتژیک و امنیت صنعتی آمریکا قرار دارد.

جورج بنت، مدیرعامل شرکت فعال در این پروژه گفته است که بخش عمده تولید هدف‌ گذاری شده این طرح در بازارهای آمریکا به ویژه برای مصارف نظامی هدایت خواهد شد.

این پروژه تولید عناصری مانند نئودیمیم، پراسئودیمیم، دیسپروزیم و تربیوم را در اختیار دارد که در ساخت آهن رباهای با عملکرد بالا مورد نیاز برای توربین‌های بادی، وسایل نقلیه الکتریکی و سیستم‌های تسلیحاتی استفاده می‌شوند. روند تولید بر اساس برنامه ریزی در این طرح قرار است در سال ۲۰۲۸ آغاز شود.

این پروژه نشان‌دهنده تلاش‌ واشنگتن برای کاهش نفوذ چین در آفریقا است. پکن در دو دهه گذشته از طریق سرمایه‌گذاری در معادن و زیرساخت‌ها حضور گسترده‌ای در آفریقا داشته است.