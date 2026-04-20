به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، فراخوان اجرای پایلوت سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات پزشکی با هدف ارتقای بهرهوری و شفافسازی وضعیت تجهیزات بیمارستانی تمدید شد.
بر اساس این فراخوان، سامانه مذکور با قابلیت پایش برخط، تحلیل داده و ارائه داشبوردهای مدیریتی در ۳ بیمارستان منتخب کشور به صورت آزمایشی اجرا میشود.
مراکز پایلوت عبارتند از: بیمارستان امام حسین (ع) و بیمارستان شهید هاشمینژاد در تهران، و بیمارستان شهید نمازی در شیراز که همگی با معرفی معاونت درمان وزارت بهداشت انتخاب شدهاند.
هدف از اجرای این طرح، بهینهسازی خرید تجهیزات بر اساس دادههای واقعی، افزایش بهرهوری داراییهای موجود، شفافسازی و احیای تجهیزات کممصرف، کاهش هزینههای عملیاتی و نگهداری غیرضروری و در نهایت تقویت حکمرانی دادهمحور در نظام سلامت کشور عنوان شده است.
مهلت ارسال پیشنهادیه برای متقاضیان شرکت در این طرح تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شده و علاقهمندان میتوانند از طریق درگاه اینترنتی www.khedmat.isti.ir اقدام کنند.
برای دریافت اطلاعات بیشتر، متقاضیان میتوانند با شماره تلفن ۸۳۵۳۰ (داخلی ۷۴۸۳) تماس بگیرند.
