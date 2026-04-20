شنیدن قطعاتی برای وطن؛ از حماسی خوانی حاج صادق تا مدرن خوانی «مجال»

خبرگزاری مهر-گروه هنر؛ مرکز موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی از جمله نهادهای تولید و ارائه آثار موسیقایی است که طی سال های گذشته به تناسب رویدادهای ملی و انقلابی فعالیت ها و تولیدات متعددی را پیش روی مخاطبان قرار داده است. محصولاتی که به واسطه حضور هنرمندان برگزیده موسیقی کشورمان در بخش های مختلف دربرگیرنده ویژگی های مختلفی است.

حضور هنرمندان جوان در کنار وجود امکاناتی مثل استودیوهای مجهز ضبط موسیقی، باعث شد حوزه هنری به یکی از کانون‌های هنر موسیقی در روزگار پس از انقلاب تبدیل شود. این در حالی است که فعالیت‌های مرکز موسیقی حوزه هنری محدود به تولید آلبوم نیست و برگزاری محافل ماهانه، جشنواره های موسیقی، حمایت از تولیدات مردمی و کمک به رشد گروه‌های سرود محلی از جمله اقدامات این مرکز است. تا امروز، بیش از چند صد آلبوم موسیقی و صدها قطعه که بسیاری از آنها مخاطبان پرشماری دارند در مرکز موسیقی حوزه هنری تولید شده است.

جنگ تحمیلی رمضان که بی شک یکی از پرفراز و نشیب ترین، مهم ترین و حماسی ترین رویدادهای ملی میهنی یک دهه اخیر تاریخ انقلاب اسلامی محسوب می شود، دربرگیرنده ظهور و بروز آثار متعددی بود که می تواند بعد از عبور از این مقطع تاریخی مورد کنکاش، جستجو و مباحث تحلیلی مختلفی قرار گیرد. در همین راستا تولید و ارائه محصولات فرهنگی هنری هم از این قاعده مستثنا نیست و می تواند از جهات زیادی بررسی شود. در این زمینه مرکز موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی به عنوان یکی از نهادهای پایه «هنر انقلاب» در کنار دیگر مجموعه های فرهنگی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان هنری رسانه ای اوج، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و سازمان صداوسیما تلاش کرد تا آثار موسیقایی مرتبط با این رویداد و همچنین شهادت «رهبر شهید» را پیش روی مخاطبان قراردهد.

آنچه می خوانید معرفی گزیده ای از محصولات موسیقایی تولید شده توسط مرکز موسیقی حوزه هنری در جنگ تحمیلی رمضان است که در قالب پنج قطعه موسیقایی با کلام با صدای هنرمندانی چون غلامرضا صنعتگر، «مجال» و حاج صادق آهنگران در اختیار مخاطبان قرار گرفته اند.

تک آهنگ «ما لشگر صاحب زمان» با صدای صادق آهنگران

«ما لشگر صاحب زمان» عنوان یکی از محصولات منتشر شده از سوی مرکز موسیقی حوزه هنری است که در روزهای جنگ تحمیلی رمضان در قالب با کلام و تنظیم برای ارکستر سمفونیک با صدای حاج صادق آهنگران منتشر شد.

در این قطعه محمدمهدی سیار به عنوان شاعر حضور دارد.

تک آهنگ «منفی ۲۵» به خوانندگی «مُجال»

«منفی ۲۵» عنوان یکی از تک آهنگ های تولید شده در مرکز موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی است که چندی پیش به مناسبت جنگ تحمیلی رمضان منتشر شد.

در این قطعه ابوالفضل بزرگ زاده آهنگساز، محمدرضا طهماسبی شاعر، سیدحسین موسوی میکس و مستر گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

مجتبی الله وردی با نام هنری «مجال» از جمله هنرمندانی است که طی سال های اخیر با تکیه بر نوع متفاوتی از موسیقی که تاکنون در آثار حماسی و انقلابی ارائه کرده، قطعات مختلفی از جمله «فتنه شاید»، «بنی امیه» و «القدس لنا» را منتشر کرده است.

تک آهنگ «تقدیر ما» به خوانندگی امیر حقیقت

امیر حقیقت از جمله خوانندگانی که طی سال های گذشته آثار متعددی را در حوزه های ملی میهنی منتشر کرده و طی روزهای گذشته هم از او و تعدادی دیگر از خوانندگان شاهد رونمایی آلبوم «فرشته های میناب» در پروژه «برای ایران، سرچشمه هنر» بودیم طی روزهای گذشته بود که آهنگ «تقدیر ما» را منتشر کرد.

گروه اجرایی در این آهنگ تلاش کرده تا با ارائه موسیقی حماسی از مقاومت ملت ایران در برابر دشمن سخن بگوید.

تک آهنگ «زنگ پرواز» با صدای رضا صنعتگر

غلامرضا صنعتگر خواننده موسیقی پاپ، قطعه تازه‌ای با عنوان «زنگ پرواز» را به عنوان پیشکش به فرشتگان میناب منتشر کرد؛ اثری که برای نخستین‌بار از شبکه های مختلف رسانه ملی و موکب ها پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

صنعتگر از جمله هنرمندانی است که طی روزهای جنگ تحمیلی از هنرمندان فعال بود که آثار متعددی را با زمینه های ملی میهنی منتشر کرد.

در تک آهنگ «زنگ پرواز» افسانه غیاثوند ترانه سرا و سید حسین موسوی به عنوان تنظیم کننده حضور دارند.

تک آهنگ «می جنگیم» با صدای اسد رخت

از دیگر محصولات منتشر شده مرکز موسیقی حوزه هنری می توان به تک آهنگ «می جنگیم» با صدای اسد رخت اشاره کرد که طی روزهای گذشته در قالب اثری حماسی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در این قطعه اسد رخت شاعر و ترانه سرا و سید حسن موسوی به عنوان تنظیم کننده حضور دارند.

در توضیح تک آهنگ «می جنگیم» آمده است: «عقابیم بر فراز آسمان ها ... ققنوسیم در میان آتش ها ... می‌جنگیم برای خاک و میهن ... می‌خونیم ... زنده باد ایران ...»

