۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷

دلاورمردان ارتش با مجاهدت‌های خالصانه حماسه‌های جاودانه آفریدند

اراک- روابط عمومی سپاه روح الله استان مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای با تبریک روز ارتش گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون دلاورمردان ارتش با مجاهدت‌های خالصانه حماسه های جاودانه آفریدند.

به گزارش خبرگزاری مهر،سپاه روح الله استان مرکزی به مناسبت ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه ای صادر کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: مردم شهیدپرور و همیشه در صحنه استان مرکزی۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، تجلی غیرت، دلاوری و پایمردی نیروهایی است که خداوند در قرآن کریم به مؤمنانِ عامل به صالحات، وعده استخلاف در زمین و تثبیت امنیت داده است، این وعده الهی با ایستادگی و فداکاری مردانی محقق شد که در طوفان سهمگین «جنگ رمضان» و دیگر نبردهای سخت تحمیلی از ابتدای انقلاب با شکوه اسلامی تاکنون، با مجاهدت خالصانه، حماسه هایی جاودانه آفریدند.

این اطلاعیه می افزاید: در این ایام حماسی، ارتش مقتدر ایران در کنار سایر نیروهای مسلح، با فداکاری، مجاهدت شبانه روزی و ایستادگی کم نظیر خود، نه تنها دشمنان تا بن دندان مسلح را به زانو درآوردند، بلکه توطئه های استکبار جهانی را برای همیشه نقش بر آب کردند.

در ادامه اطلاعیه آمده است: ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز نیز با الهام از آن حماسه های عظیم و تحت فرماندهی مقتدرانه فرمانده کل قوا (مدظله العالی)، همچون سد مستحکمی در برابر زیاده خواهی دشمنان ایستاده و پاسدار آرمان های انقلاب است.

در پایان اطلاعیه آمده است: سپاه روح الله استان مرکزی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام ارتش، به ویژه شهدای حماسه ساز جنگ تحمیلی رمضان، این روز بزرگ را به کارکنان غیور و ولایتمدار نیروی زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی ارتش تبریک گفته و بر وحدت هرچه بیشتر نیروهای مسلح در راستای تحقق شعار سال و خنثی سازی نقشه های دشمنان تأکید می کند.

