۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

وحدت سپاه و ارتش ضامن اقتدار ملی است

ساری - فرمانده سپاه کربلا مازندران در پیامی سالروز تاسیس ارتش جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشت و از هم‌افزایی سپاه و ارتش به‌عنوان عاملی برای اقتدار ملی در برابر تهدیدات دشمنان یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه کربلا استان مازندران به مناسبت سالروز تاسیس ارتش جمهوری اسلامی ایرانآورده است: ۲۹ فروردین، یادآور رشادت، ایثار و اقتدار سربازانی است که در سایه‌سار ولایت، پرچم عزت و امنیت ایران اسلامی را برافراشته‌اند. ارتش جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بازوی توانمند نظام، همواره در صحنه‌های حساس و خطیر، با ولایتمداری و روحیه جهادی، حضوری مقتدرانه داشته است.

تاریخ شکوه این نیرو، مزین به مجاهدت‌های بی‌بدیلی است؛ از حماسه‌آفرینی در «عملیات رمضان» که تبلور ایمان و ایستادگی دلیرمردان ارتش در برابر دشمن بود، تا ایثارگری شهدای والامقام ارتش که با خون خود استقلال این مرز و بوم را تضمین کردند. یاد و خاطره بزرگان و ستارگان درخشان ارتش، به‌ویژه شهید والامقام «امیر موسوی» و تمامی شهدای گرانقدر این نیرو را گرامی می‌داریم که الگوی اخلاص و فداکاری برای نسل‌های امروز و فردا هستند.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز پرافتخار، مراتب تبریک صمیمانه خود را به فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های معظم ارتش، به‌ویژه دلیرمردان ارتش در استان مازندران، اعلام داشته و از مجاهدت‌های بی‌وقفه آنان در پاسداری از تمامیت ارضی قدردانی می‌نمایم. بی‌شک، هم‌افزایی و وحدت مثال‌زدنی میان سپاه و ارتش، سرمایه‌ای ارزشمند برای اقتدار ملی در برابر دشمنان است.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون و سربلندی رزمندگان ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران را تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا مسئلت دارم.

کد مطلب 6804121

