وحدت سپاه و ارتش ضامن اقتدار ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه کربلا استان مازندران به مناسبت سالروز تاسیس ارتش جمهوری اسلامی ایرانآورده است: ۲۹ فروردین، یادآور رشادت، ایثار و اقتدار سربازانی است که در سایه‌سار ولایت، پرچم عزت و امنیت ایران اسلامی را برافراشته‌اند. ارتش جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بازوی توانمند نظام، همواره در صحنه‌های حساس و خطیر، با ولایتمداری و روحیه جهادی، حضوری مقتدرانه داشته است.

تاریخ شکوه این نیرو، مزین به مجاهدت‌های بی‌بدیلی است؛ از حماسه‌آفرینی در «عملیات رمضان» که تبلور ایمان و ایستادگی دلیرمردان ارتش در برابر دشمن بود، تا ایثارگری شهدای والامقام ارتش که با خون خود استقلال این مرز و بوم را تضمین کردند. یاد و خاطره بزرگان و ستارگان درخشان ارتش، به‌ویژه شهید والامقام «امیر موسوی» و تمامی شهدای گرانقدر این نیرو را گرامی می‌داریم که الگوی اخلاص و فداکاری برای نسل‌های امروز و فردا هستند.

اینجانب ضمن گرامیداشت این روز پرافتخار، مراتب تبریک صمیمانه خود را به فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های معظم ارتش، به‌ویژه دلیرمردان ارتش در استان مازندران، اعلام داشته و از مجاهدت‌های بی‌وقفه آنان در پاسداری از تمامیت ارضی قدردانی می‌نمایم. بی‌شک، هم‌افزایی و وحدت مثال‌زدنی میان سپاه و ارتش، سرمایه‌ای ارزشمند برای اقتدار ملی در برابر دشمنان است.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون و سربلندی رزمندگان ارتش سرافراز جمهوری اسلامی ایران را تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا مسئلت دارم.