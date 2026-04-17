خودکفایی دفاعی و مدیریتی دستاورد نیروهای بومی و تدبیر رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ربانی در خطبه های نمازجمعه این هفته محلات اظهار کرد: تقوا و پرهیزگاری، موجب حفظ دین میشود، بنابراین تلاش جهت حفظ تقوا وظیفه اصلی تمام مسلمانان است.
امام جمعه محلات ضمن تبریک روز دختر، از دختران مؤمن و وطندوست که در تجمعات شبانه اخیر حضور پررنگ داشتهاند قدردانی کرد و گفت: این حضور نشان میدهد دختران امروز در دامان مادران مؤمن و در مکتب اهلبیت (ع) تربیت یافتهاند.
حجت الاسلام ربانی با اشاره به مقام والای حضرت معصومه(س) اظهار کرد:حضرت معصومه(س)،خواهر بزرگوار امام رضا(ع)، دارای کرامات و مقام بسیار والایی هستند و در روایتی از امام صادق (ع) آمده است که نشان میدهد تمام شیعیان به واسطه شفاعت حضرت معصومه (س) وارد بهشت میشوند و این روایت، عظمت بینظیر آن حضرت را تبیین میکند.
امام جمعه محلات تصریح کرد: حضور شجاعانه نیروهای ارتش و سپاه در دفاع مقدس و جنگ اخیر نشانه فداکاری و جانفشانی آنان برای دفاع از امنیت کشور به شمار میرود و شهادت فرماندهان، نشانه حضور آنان در میدان است.
وی افزود: اکنون ارتش و سپاه با تکیه بر توان بومی و اتکا به جوانان ایرانی به مرحلهای رسیدهاند که در برابر ارتشهای بزرگ جهان مقتدرانه میایستند.
امام جمعه محلات با اشاره به مدیریت کلان رهبر شهید معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنهای(ره) در سالهای تحریم گفت: رهبر شهید انقلاب با تمسک به قرآن کریم، تهدیدهای اقتصادی را با رویکرد صحیح مدیریتی به فرصت تبدیل کردند و نتیجه آن خودکفایی، پیشرفت و قدرت چشمگیر کشور در عرصههای نظامی و دفاعی شده است.
امام جمعه محلات با اشاره به مواضع اخیر پاپ رهبر کاتولیکهای جهان در انتقاد از سیاستهای جنگطلبانه آمریکا گفت: مواضع پاپ در دعوت به توقف خونریزی و برقراری صلح با واکنش توهینآمیز و تند رئیسجمهور آمریکا روبهرو شد که نشاندهنده بیاعتقادی سردمداران استکبار حتی به اصول انسانی و دینی مورد ادعای خودشان نیز پایبند نیستند.
