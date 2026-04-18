به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دبیرکل اتحادیه عرب طی سخنانی تأکید کرد: هیچ انسان عرب، مسلمان یا عادلی نمی تواند ظلمی را که علیه مردم فلسطین روا داشته شده است، بپذیرد.

احمد ابوالغیط همچنین با اشاره به تحولات منطقه گفت: خاورمیانه باید عاری از قدرت هسته‌ای باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد: اسرائیل دارای قدرت هسته‌ای است و ایران اورانیوم را غنی‌سازی می‌کند و این امر کشورهای منطقه را به واکنش وادار خواهد کرد.

دبیرکل اتحادیه عرب پیشتر هم درباره «سوق یافتن وضعیت منطقه به سمت پیامدهایی بی‌سابقه» هشدار داده و تأکید کرده بود که سرسختی در مواضع می‌تواند به سناریوهای فاجعه‌باری منجر شود که هیچ طرفی از پیامدهای آن در امان نخواهد بود.

وی بر ضرورت مسئولیت‌پذیری همه طرف‌ها در این مقطع حساس تأکید کرد و گفت باید برای دور نگه داشتن منطقه از فاجعه‌هایی که آثار آن بی‌تردید سال‌ها ادامه خواهد داشت، تلاش شود.