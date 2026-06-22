نبیل فهمی با اجماع آرا دبیرکل اتحادیه عرب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه مصری «صدی البلد»، اتحادیه عرب در نشست یکصد و شصت ‌و پنجم خود که امروز در امان، پایتخت اردن، برگزار شد، نبیل فهمی را با اجماع آرا به عنوان دبیرکل اتحادیه عرب و برای یک دوره پنج‌ساله منصوب کرد.

فعالیت رسمی فهمی از اول ژوئیه ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد.

فهمی جولای ۲۰۱۳ نیز ابتدا در دولت «حازم الببلاوی» و سپس در دولت «ابراهیم محلب» وزیر امور خارجه مصر شد.

وی در یک دوره ۹ ساله و از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ نیز سفیر مصر در آمریکا بود که حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ نیز در زمان فعالیت وی در سفارت مصر در واشنگتن رخ داد.

وزارت خارجه مصر با استقبال از این انتصاب، اعلام کرد: این انتخاب، بازتاب‌دهنده جایگاه و نقش مصر در جهان عرب و همچنین بیانگر اعتماد کشورهای عربی به تجربه و سابقه طولانی دیپلماتیک فهمی است.

قاهره ابراز امیدواری کرد که دبیرکل جدید اتحادیه عرب بتواند به تقویت همکاری‌های عربی، توسعه سازوکارهای هماهنگی مشترک، حفظ امنیت ملی کشورهای عربی و تحقق خواسته‌های ملت‌های عرب در زمینه ثبات، توسعه و رفاه کمک کند.