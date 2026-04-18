۳۸۰۰ واحد مسکونی و تجاری خوزستان در طول جنگ رمضان آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکبری فضلی عصر امروز شنبه در دیدار استاندار خوزستان با کارکنان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان که به مناسبت سالروز تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت گرفت، بیان کرد: بر اساس فلسفه ذاتی ورود به بازسازی ها پس از حوادث، این بنیاد همیشه پای کار بوده و در جنگ رمضان تیم های ارزیاب بلافاصله وارد میدان شدند؛ تاکنون حدود سه هزار و ۸۰۰ واحد در سطح استان آسیب دیده اند که ۵۰۰ واحد تجاری و مابقی را اماکن مسکونی تشکیل داده اند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با بیان اینکه ۸۰ درصد ارزیابی ها صورت گرفته است، گفت: حدود یک هزار و ۸۰۰ واحد خسارت جزیی داشته اند که یک هزار و ۳۰۰ واحد آن به چرخه بهره برداری بازگشته است.

وی اضافه کرد: در شهر و روستا ۳۳ واحد تخریب کامل و نیاز به بازسازی دارند به همین منظور ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه به حساب مردم روستاها و ۴۰۰ میلیون تومان برای مسکن های درون شهر واریز شده که عملیات احداث آن ها آغاز شد. همچنین ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ۲۰ ساله توسط بنیاد پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در شهرستان اندیمشک، گفت: در این شهرستان تعمیرات حدود ۸۰۰ واحد مسکونی صورت گرفته است. در سیل اخیر نیز ۱۲ واحد آسیب کامل دیده اند که ۶۰۰ میلیون تومان ودیعه جهت اجاره مسکن برای آن ها در حال واریز است تا ساخت منازل انجام شود.

اکبری فضلی ابراز امیدواری کرد که در سطح ملی نیز برای ساخت مسکن به صورت بلاعوض مبلغی در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه در حوزه مسکن روستایی ۱۰۰ هزار واحد نوسازی شده و برای تخریب واحدها حتی در زلزله های ۶ ریشتری هم نگرانی وجود ندارد، اظهار داشت: حدود ۳۰ هزار واحد دیگر نیاز به نوسازی دارند که تخریبی نیستند

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان به اقدامات حوزه نهضت ملی مسکن اشاره و عنوان کرد: بنیاد کارگزار ۱۰ هزار واحد استان است که برنامه ریزی شده در سال جاری یک هزار واحد به مردم تحویل داده شود.

اکبری فضلی ادامه داد: در حوزه عمران روستایی دو هزار و ۲۲۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در خوزستان وجود دارد که تمامی روستاها حداقل یک فاز طرح هادی اجرایی داشته اند.

به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان، سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ واحد قطعه زمین با قیمت بسیار مناسب به متقاضیان در روستاها واگذار می شود.

اکبری فضلی تاکید کرد: پروژه آزادراه اهواز به بندر امام به طول ۲۸ کیلومتر از پروژه های شاخص هستند که ۱۴ کیلومتر آن آماده بهره برداری است. همچنین احداث فرهنگسرای بی بی مریم بختیاری در قلعه تل از دیگر پروژه ها است.

وی افزود: پروژه فرهنگسرای دکتر قیصر امین پور در نیز در مرحله مطالعاتی است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوزستان بیان کرد: طی دو سال اخیر خوزستان در جذب خیرین مسکن و حساب ۱۰۰ رتبه اول کشور را کسب کرده است.