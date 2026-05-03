به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد مدیریت بحران استان کرمانشاه عصر یکشنبه با حضور معاونان استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و در آن آخرین وضعیت خسارات و اقدامات جبرانی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، شمس‌الله خدادادی مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه با ارائه گزارشی از میزان خسارات وارده اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، ۱۴ هزار و ۷۲۱ واحد مسکونی و تجاری در استان دچار آسیب شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۱۲ هزار و ۶۵۲ واحد مسکونی و مابقی واحدهای تجاری هستند که در جریان حوادث اخیر خسارت دیده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با اشاره به واحدهای تخریبی تصریح کرد: ۱۳۸ واحد به طور کامل تخریب شده‌اند که شامل ۱۲۵ واحد مسکونی و ۱۳ واحد تجاری است و تاکنون آواربرداری ۵۵ واحد انجام شده است.

خدادادی ادامه داد: بخش عمده‌ای از سایر واحدها دچار خسارات جزئی بوده‌اند و بیش از ۶۰ درصد عملیات تعمیر و مرمت آن‌ها به پایان رسیده است.

وی همچنین از پرداخت تسهیلات حمایتی خبر داد و گفت: تاکنون ۲۳۷ مورد تسهیلات ودیعه مسکن در شهرستان‌های استان به متقاضیان پرداخت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در شهر کرمانشاه نیز ۲۳۱ درخواست برای دریافت ودیعه مسکن ثبت شده که مشکلات پرداخت آن‌ها برطرف شده و روند پرداخت‌ها با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.