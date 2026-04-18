۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۱

زاکانی: به دنبال جهانی عاری از سلاح هسته‌ای هستیم

شهردار تهران گفت: ما دنبال جهانی عاری از سلاح هسته‌ای هستیم و هر کسی، از جمله ایران، باید نهایت استفاده را از بخش صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در مراسم گرامیداشت شهدای منطقه ۱۰ تهران گفت: دشمن غلط کرده که فکر می‌کند می‌تواند رهبر عزیزمان را به شهادت برساند بعد هر موقع دلش خواست بگوید آتش‌بس یا جنگ/ آنها باید محاکمه شوند.

وی گفت: امین‌ترین کس برای تیم مذاکره‌کننده ملت هستند؛ باید مردم را در جریان جزئیات مذاکرات قرار بدهیم.

شهردار تهران با بیان اینکه قرار نیست راجع به تنگه هرمز شخص نظر بدهد گفت: برخی نظر دادند ای کاش مذاکره در سایه جنگ انجام می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: امروز موضوع هسته‌ای باید دوباره روی میز مذاکره باشد، اما مطالبه ما جهانی عاری از سلاح کشتار جمعی است. ما باید از آنها مطالبه کنیم.

زاکانی ادامه داد: جالب اینجاست که طرف مقابل مذاکره‌ آمریکاست، تنها کشور استفاده‌کننده از سلاح کشتار جمعی در ژاپن. محل مذاکره نیز جایی است که خود بمب اتم دارد.

وی عنوان کرد: آنها می‌خواهند به ما دیکته کنند و کلاس درس بگذارند، در حالی که برعکس است؛ اینجا جای یقه گرفتن آنهاست. ما دنبال جهانی عاری از سلاح هستیم و هر کسی، از جمله ایران، باید نهایت استفاده را از بخش صلح‌آمیز هسته ای داشته باشد.

محمد رضازاده

    S IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      جانم آقای زاکانی خداوند شما را برای ما نگه دارد
    احمد IR ۲۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      هرعمل،عکس العملی رو درپیش داره ورابطه علت ومعلول برکل هستی حاکمه..وقتی کشورهای دارای سلاحهای هسته ای وقدرت نظامی برترمثل آمریکا برای غارتگری وزیرسلطه گرفتن کشورهای ضعیفتربه خاک اونها تجاوزنظامی میکنن ومردم بیگناهشون روقتل عام میکنن،درواقع این پیام روبه جهانیان صادرمیکنن که برای بقا وزیربارزورنرفتن بایدنیروی نظامیشون روتقویت کنندودرصورت لزوم به سلاح هسته ای مجهزبشن!
    بنده خدا IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      اسراییل ۴۰۰تا بمب اتمش را تحویل بده ما هم ۴۰۰ کیلو اورانیوم ۶۰در صدی را
    IR ۲۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۳
      0 0
      پاسخ
      خيلي تاثير گزار بود
    IR ۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      این جز وظایف شهرداری هست؟

