۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۵۱

تخریب ۱۰۰۰ واحد مسکونی در تل‌آویو به‌علت حملات موشکی ایران

شهردار تل‌آویو اذعان کرد که دست‌کم یک‌هزار واحد مسکونی در این شهر به علت اصابت موشک‌های ایران غیرقابل سکونت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اذعان کرد: شهردار تل آویو با اشاره به خسارت های جنگ اعلام کرد که ۱۰۰۰ واحد مسکونی در تل آویو بر اثر اصابت موشک های ایران خسارت دیده و غیرقابل سکونت شده‌اند.

اذعان این مقام صهیونیست به حجم بالای خسارت های وارد شده به سرزمین های اشغالی از جمله تل آویو در حالی است که برخی رسانه ها آمار تخریب ها و خسارت ها را بسیار بیشتر ارزیابی کرده اند.

بر اساس گزارش رسانه ها، در پی حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی ایران به سرزمین‌های اشغالی تخریب و ویرانی گسترده‌ای در تعدادی از مناطق تل آویو بزرگ ایجاد شده است.

    • IR ۲۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      در حالی که در آمار گفته اند صد و خرده ای هزار واحد غیر نظامی در ایران بر اثر جنگ تخریب شده اند . اگر دشمن وحشی به مناطق مسکونی ما هجوم میآورد پس ما هم ناچاریم چنین کنیم . اگر امریکاییها مدرسه زدند ما هم ناچاریم چنین کنیم . درست است که ما به اخلاق اسلامی آراسته هستیم ولی دشمن باید مطمئن شود که در برابر هر ضربه همان‌قدر آسیب خواهد خورد اگر نه در خلال جنگ بمب اتمی هم بر سر ما میزند با این فکر که ما تلافی نمی‌کنیم

