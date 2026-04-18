به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اذعان کرد: شهردار تل آویو با اشاره به خسارت های جنگ اعلام کرد که ۱۰۰۰ واحد مسکونی در تل آویو بر اثر اصابت موشک های ایران خسارت دیده و غیرقابل سکونت شدهاند.
اذعان این مقام صهیونیست به حجم بالای خسارت های وارد شده به سرزمین های اشغالی از جمله تل آویو در حالی است که برخی رسانه ها آمار تخریب ها و خسارت ها را بسیار بیشتر ارزیابی کرده اند.
بر اساس گزارش رسانه ها، در پی حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی ایران به سرزمینهای اشغالی تخریب و ویرانی گستردهای در تعدادی از مناطق تل آویو بزرگ ایجاد شده است.
