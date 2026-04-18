به گزارش خبرگزاری مهر، احسان محسنی اظهار کرد: ساعت ۱۱:۲۰ دقیقه پیش از ظهر در دفتر کار، صدای انفجارهای مهیبی را شنیدیم که بلافاصله به سرعت با ماشین‌های امدادی وارد خیابان شدیم، تصور نمی‌کردیم که کدام نقطه میناب مورد حمله قرار گرفته که پس از مدتی مطلع شدیم که مدرسه شجره طیبه مورد اصابت موشک قرار گرفته است.

وی ادامه داد: خیابان‌های میناب از شدت ترافیک قفل شده بود که با کمک همکاران موفق شدیم به سمت مدرسه راهی شویم و زمانی که به مدرسه رسیدیم همه جا پر از دود و آتش بود و فورا عملیات جستجو و نجات را آغاز کردیم.

محسنی افزود: تعدادی زیادی از مصدومان توسط آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند. از روز سوم عملیات امداد نجات دیگر اندام یا جسدی از شهدا یافت نشد.

وی ادامه داد: در مجموع ۱۵۵ پیکر دانش آموز پیدا شد که متاسفانه پیکر ماکان نصیری یافت نشد، شدت انفجار به گونه ای بود که اندام بدن برخی از شهدای دانش آموز کاملا متلاشی شده بود و ما مدت ها مشغول جمع آوری اندام بودیم.

وی افزود: تیم های بهداشت روان هلال احمر در کنار خانواده شهدا هستند و تنها کشور چین به هر خانواده مبلغ ۱۳۰۰ دلار کمک کرد.