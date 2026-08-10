کنجوری: بلیت سینما آزادی کرمانشاه برای خبرنگاران رایگان شد

محمدجواد کنجوری در گفتگو با خبرنگار مهر، از رایگان شدن تماشای فیلم‌های در حال اکران در سینما آزادی کرمانشاه برای خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف پاسداشت، تکریم و قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران و اصحاب رسانه استان انجام شده است.

وی افزود: از امروز ۱۸ مردادماه، امکان تماشای رایگان فیلم‌های در حال اکران در سینما آزادی کرمانشاه برای خبرنگاران فراهم شده و این طرح به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: خبرنگاران می‌توانند با ارائه کارت شناسایی معتبر خبرنگاری، به همراه حداکثر سه نفر از اعضای خانواده خود از این امکان استفاده کنند و در مجموع برای هر خبرنگار، تا سقف چهار نفر امکان استفاده رایگان از فیلم‌های در حال اکران وجود دارد.

کنجوری ادامه داد: تلاش شده است این طرح به گونه‌ای اجرا شود که خبرنگاران علاوه بر بهره‌مندی شخصی از برنامه‌های سینمایی، بتوانند در کنار خانواده‌های خود از این فرصت فرهنگی استفاده کنند و ساعاتی را به تماشای فیلم در سینما اختصاص دهند.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از اصحاب رسانه در حوزه فرهنگ و هنر، گفت: خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در طول سال با حضور در رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری و انعکاس اخبار و رویدادها، نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان دارند و این برنامه کوچک‌ترین اقدامی برای قدردانی از زحمات آنان است.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه درباره نحوه اجرای این طرح نیز اظهار کرد: خبرنگاران برای استفاده از بلیت رایگان باید کارت شناسایی معتبر خبرنگاری خود را ارائه کنند و امکان استفاده رایگان برای حداکثر چهار نفر شامل خبرنگار و سه نفر از اعضای خانواده وی در نظر گرفته شده است.

کنجوری با تأکید بر رعایت حقوق صاحبان آثار سینمایی خاطرنشان کرد: رایگان شدن بلیت برای خبرنگاران به هیچ عنوان به معنای تضییع حقوق تهیه‌کنندگان و صاحبان آثار نیست و این طرح با حمایت‌های مالی انجام‌شده و با پیش‌بینی و پرداخت حقوق صاحبان فیلم‌ها و آثار سینمایی اجرا می‌شود.

وی افزود: تلاش ما این بوده است که در کنار تکریم خبرنگاران و ایجاد فرصتی برای استفاده آنان و خانواده‌هایشان از برنامه‌های سینمایی، حقوق قانونی صاحبان آثار نیز به صورت کامل رعایت شود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه در پایان ضمن تبریک روز خبرنگار به تمامی خبرنگاران و اصحاب رسانه استان، از تلاش‌های این قشر در انعکاس رویدادهای فرهنگی و هنری و همراهی با مجموعه سینمایی کرمانشاه قدردانی کرد.