از صدای انفجار تا سکوت سردخانه؛ روایتی از امداد و نجات در مدرسه میناب

خبرگزاری مهر - گروه استانها - شیما جرگه: مدرسه شجره طیبه میناب، روزگاری سرشار از شور زندگی و امید بود؛ اما اکنون به صحنهای از تضادهای تلخ بدل شده که چشم از دیدنشان دریغ میکند. تودهای از سنگهای خاکستری و سرد، کلاسهای رنگین و پرنشاط را در خود بلعیده و فرو خورده است. در میان این آوار، کتابهای درسی و دفترچههایی به چشم میخورد که روزی پر از نقاشیهای کودکانه بودند، اما حالا پاره و غبارآلود بر خاک افتادهاند.
مدرسه شجره طیبه در میناب، که زمانی مملو از صدای دانشآموزان و انرژیِ یادگیری بود، اکنون به تلی از آوار و سنگهای شکسته تبدیل شده است. سنگها و آجرهایی که خاطرات بسیاری را به قلب ظاهراً نفوذناپذیرشان سپردهاند. صحنه ویرانی این مدرسه نه تنها تلخ و غمانگیز، بلکه آمیختهای از درد و بیداری است. کلاسهایی که روزگاری مرکز علم و دانش بودند، اکنون زیر آوار فرو رفتهاند و سکوتی فریادگونه فضا را پر کرده است.
اما در میان این ویرانی و خاکستر، چیزی که به این صحنه امید و حرکت میبخشید، تلاش مداوم و بیوقفه امدادگران هلالاحمر بود. لباسهای قرمز آنها در میان آوار، تضادی آشکار با فضای سیاه و غبارآلود مدرسه داشت؛ گویی با تمام وجود و حتی فراتر از توان، برای نجات تلاش میکردند. حضور آنان در دل این مصیبت، تنها نقطه امید برای بازگشت زندگی به این مکان و بازسازی دوباره آن بود و این همدلی میان ماست که جنایت دشمنان نادان را به دنیا نشان میدهد و مرز میان حق و باطل را آشکار میسازد. مدرسه شجره طیبه، سندی محکم و کافی است برای اثبات شرارت آمریکای خبیث و رژیم صهیونیستی منحوس؛ جنایتی که یک جهان را در برابر این ظلم پنهان به حرکت درآورده است.
در این گزارش، قصد داریم بار دیگر به این سند آشکار رجوع کنیم و محکومیت این ظلم و جنایت را به دست تاریخ و دلهای بیدار بسپاریم.
روایت رئیس هلالاحمر میناب از روز تلخ حمله به مدرسه «شجره طیبه»
احسان محسنی، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان میناب در گفتوگو با خبرنگار مهر، جزئیات لحظه به لحظه روز حادثه حمله تروریستی آمریکا به مدرسه دخترانه شجره طیبه و مدرسه پسرانه رهپویان شهدای خلیج فارس را روایت کرد؛ روزی که نه تنها میناب، بلکه تمام ایران را در اندوهی عمیق فرو برد.
محسنی با اشاره به آمادهباش نیروهای امدادی به دلیل حمله دشمن به پایتخت، گفت: به دلیل گزارشهایی از حملات همزمان در پایتخت، از پیش به همه تیمهای امدادی، آماده باش داده بودیم تا آماده اعزام به سایر شهرها باشند؛ اما هیچکس تصور نمیکرد فاجعه اینقدر به ما نزدیک باشد و کودکان مینابی قربانی جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی شوند.
وی لحظه وقوع اولین انفجار را اینگونه توصیف کرد: ساعت حدود ۱۱:۲۰ صبح بود که در اتاقم صدایی مهیب را شنیدم و تقریبا ساختمان کاملا لرزید، برای حرکت بلند شدم و هنوز به در نرسیده بودم که انفجار دوم رخ داد و وقتی به حیاط هلال احمر رسیدم، سومین انفجار هم اتفاق افتاده بود؛ جای هیچ تردیدی نمانده بود که دشمن به میناب حمله کرده است.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان میناب ادامه داد: نخستین چیزی که دیدم ستون دود غلیظی بود در فاصله حدود ۵۰۰ متری؛ با خود گفتم شاید مقر سپاه شهرستان میناب هدف گرفته است، اما وقتی دقت کردم، متوجه شدم جهت دود جای دیگری است و فوری با همه خودروهای امدادی و تیمهای عملیاتی به محل بمباران حرکت کردیم.
محسنی با تشریح وضعیت خیابانهای میناب توضیح داد: خیابانها قفل مطلق بود و فقط با آژیر و چراغهای اضطراری و هماهنگی نیروهای انتظامی توانستیم راهی باز کنیم؛ وقتی رسیدیم، باورمان نمیشد؛ مدرسه «شجره طیبه»... آن هم در قلب شهر میناب، مورد حمله واقع شده باشد، بخش بزرگی از ساختمان فرو ریخته بود و شعلههای آتش و دود سیاه کلاسها را در خود خفه کرده بود.
وی ادامه داد: بیدرنگ وارد محوطه و آوار شدیم. بوی باروت و خون فضا را پر کرده بود، مصدومان را یکی یکی از زیر آوار بیرون کشیدیم و سوار آمبولانس کردیم. اغلب آنها دختران دانشآموزی بودند که قرار بود که میخواستند به منزل بروند،
تلخترین لحظه از زبان رئیس هلال احمر میناب
محسنی بیان کرد: وارد کلاسی شدم که پنجرهاش کنده شده و روی زمین افتاده بود. یکی از نیروهای امداد، دانشآموزی را در آغوش گرفت و آورد سمت من. گفت آقای محسنی... شهید شده. بلافاصله او را برای احیا گرفتم، اما دستهای سردش به من گفت دیر آمدهایم. آن صحنه هرگز از ذهنم پاک نمیشود. یک دختربچه که تمام رویاهایش زیر آوار ماند.
وی با اشاره به آمار نهایی شهدا و مصدومان گفت: در مجموع ۹۶ مصدوم از زیر آوار و محوطه مدرسه خارج و به بیمارستان منتقل شدند. متأسفانه پیکر ۱۵۵ دانشآموز شهید را تحویل گرفتیم. اجساد مطهر با خودروهای مخصوص به سردخانه منتقل شد. این روز، سیاهترین روز تاریخ امداد و نجات میناب بود.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان میناب در رابطه با روند امداد رسانی به حادثه آوار مدرسه اظهار داشت: پس از اعزام تیم ارزیاب در مرحله اول، تیم جستجو و نجات و تیم آواربرداری هلال احمر به محل مدرسه اعزام شدند.
وی افزود: روند ارزیابی و جستجو و نجات انجام شد و افراد آسیبدیده و مصدومانی که زیر آوار مانده بودند، بیرون آورده شدند. همچنین جستجو برای یافتن پیکر دانشآموزان و عزیزانی که زیر آوار مانده بودند، آغاز شد.
محسنی تصریح کرد: این عملیات با همکاری تیمهای آواربردار هلال احمر، آتشنشانی و حتی نیروهای بسیجی حاضر در صحنه انجام شد و این روند به گونهای ادامه پیدا کرد که نیروهای نجاتگر و امدادگر ما به مدت ۴۸ ساعت به صورت مستمر مشغول امداد رسانی بودند.
تمدید عملیات به درخواست فرماندار بعد از ۴۸ ساعت
رئیس جمعیت هلال احمر میناب ادامه داد: پس از گذشت ۴۸ ساعت، فرماندار شهرستان با من تماس گرفت و اعلام کرد که هنوز برخی از خانوادهها نگران هستند که اجساد فرزندان و اعضای خانوادهشان پیدا نشده است. به همین دلیل، عملیات جستجو به مدت ۲۴ ساعت دیگر تمدید شد.
وی گفت: در این ۲۴ ساعت اضافه، هم تیمهای آواربردار خودمان و هم تیمهایی که از مرکز استان به ما ملحق شده بودند، جستجوها را ادامه دادند.
خاتمه عملیات پس از ۷۲ ساعت
محسنی با اشاره به پایان عملیات امداد و نجات خاطرنشان کرد: پس از ۷۲ ساعت تلاش بیوقفه، تقریباً ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه شب، خاتمه عملیات را اعلام کردیم.
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان میناب در پاسخ به این سؤال که چه تیمهایی در عملیات امداد رسانی حاضر بودند، بیان داشت: در زمان جستجو و نجات، تیمهای امدادی جمعیت هلال احمر و تیمهای تخصصی ما در صحنه حضور داشتند. همچنین تیمهای تخصصی شهرداری شامل آتشنشانها، تیمهای واکنش سریع نیروهای بسیجی و حتی نیروهای مردمی هر کدام به صورت تخصصی و در تعامل با یکدیگر مشغول انجام عملیات جستجو و نجات بودند.
وی افزود: علاوه بر این، آمبولانسهایی برای حمل پیکر شهدا از سراسر استان در اختیار داشتیم.
تأمین ماشین سردخانه از مرکز استان
محسنی با اشاره به تعداد بالای شهدا تصریح کرد: از آنجا که احساس میکردیم تعداد سردخانههای شهرستان پاسخگو نیست و ممکن است دچار مشکل شویم، با مرکز استان هماهنگی انجام دادیم و ماشین سردخانه مخصوص نگهداری پیکر شهدا را از مدیریت بحران استانداری تحویل گرفتیم.
وی در پایان گفت: این ماشین سردخانه تا مدتی که پیکر مطهر همه شهدا از زیر آوار خارج شده و پیکر پاکشان تحویل سردخانه داده شد، در اختیار ما بود.
