به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق مژدهی عصر شنبه در برنامه «نشان خادمی» که در مجموعه تربیتی حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد، با تبریک دهه کرامت و روز دختر، اظهار کرد: ما در انتهای همین هفته و روز پنجشنبه میزبان خادمان حرم مطهر امام رضا(ع) هستیم و استقبال از این کاروان با شکوه، طبق سنت هرساله از میدان شهرداری (صیقلان) تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) انجام می‌شود.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در پوشش این رویداد افزود: وظیفه اطلاع‌رسانی بر عهده شماست. باید تمام بنرهای سطح شهر، بیلبوردها و ظرفیت‌های تبلیغاتی را به کار بگیریم. انتظار داریم امسال استقبالی پرشورتر از سال‌های گذشته رقم بخورد.

مژدهی با اشاره به برنامه‌های متنوع دهه کرامت تصریح کرد: برگزاری همایش دختران و پسران، مسابقه بزرگ کتاب که در اسفندماه برگزار شده بود اما مراسم آن به تأخیر افتاده بود، جشن عبادت دختران و همچنین جشن شب میلاد امام رضا(ع) از جمله این برنامه‌هاست. جشن میلاد امام رضا(ع) از سال ۱۳۷۶ به صورت خانگی آغاز شد و سپس به مهدیه و میدان شهرداری رسید؛ امسال باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که عطر و بوی امام رضا(ع) در میدان شهر پیچیده شود.

مسئول کانون جوانان رضوی گیلان با اشاره به جزئیات استقبال از خادمان گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، کاروان «زیر سایه خورشید» روز یکشنبه با قطار وارد رشت می‌شود و اعضای کانون از آنان در ایستگاه راه‌آهن استقبال کرده و سپس به گلزار شهدا می‌روند. این مراسم غیر از استقبال اصلی روز پنجشنبه است که در میدان شهرداری برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر مشارکت همگانی در تأمین هزینه‌ها خاطرنشان کرد: به مقدار هزینه نگاه نکنید؛ هر کس می‌تواند با هر مبلغی - حتی ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان - در این کار خداپسندانه مشارکت کند. پذیرایی از خادمان امام رضا(ع) برکت به زندگی شما می‌دهد.

مژدهی با اشاره به شخصیت والای حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: حضرت معصومه(س) از جمله امامزادگانی است که زیارت‌نامه مخصوص از امام معصوم دارد. امام کاظم(ع) چهار دختر به نام فاطمه داشتند که یکی در قم، یکی در اصفهان، یکی در آذربایجان و یکی نیز در شهر شما رشت مدفون است. کرامات بیشماری برای حضرت معصومه(س) ثبت شده است.

وی با بیان اینکه پرچم متبرک حرم مطهر فاطمه معصومه(س) مهمان استان گیلان است، گفت: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) جمله‌ای در عظمت این امامزاده فرمودند که کفایت می‌کند. از جمله فرازهای زیارت‌نامه حضرت این است که می‌فرماید: «اللهم انی اسئلک ان تخلی»؛ یعنی تمام عاقبت بخیری و بهترین خیرها در انسان جمع شود.

مسئول کانون جوانان رضوی گیلان در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، سلامت و شهدای حادثه مینا، گفت: همه با هم صلواتی نثار روح مطهر رهبر شهید، شهدا و سرداران عزیز کنیم. ایران سپر دارد، امام رضا دارد؛ هرگز نمی‌ترسد چون مرتضی دارد.