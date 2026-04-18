به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شکیبائی در نشست عصر شنبه با اصحاب رسانه اگفت: برنامهها با استقبال از کاروان خدام کریمه اهلبیت(س) آغاز شده و در ادامه، اهتزاز بیرق سبز رضوی در شهرهای مختلف استان انجام میشود.
جانشین مدیریت کانونهای خدمت رضوی سیستان و بلوچستان با اشاره به محورهای اصلی برنامههای دهه کرامت افزود: عیادت از بیماران، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری شبشعر رضوی، استقرار مواکب امامرضایی، برگزاری میز خدمت، پیادهروی خانوادگی، اجتماع نوجوانان رضوی، اهدای خون و تجلیل از خانوادههای چندفرزندی از جمله برنامههای امسال است.
شکیبائی تصریح کرد: ویژهبرنامه عطرافشانی گلزار شهدا با عنوان «میثاق یاران» در شهرستانها برگزار میشود و پخش صلوات خاصه امام رضا(ع) نیز از شبکههای رادیویی و تلویزیونی استان در طول دهه ادامه خواهد داشت.
وی بیان کرد: کانونهای خدمت رضوی از سال ۱۳۹۵ در سیستان و بلوچستان فعالاند و اکنون ۲۷۰۰ خادمیار در سطح استان و ۲۱ کانون شهرستانی بهطور منسجم فعالیت میکنند.
جانشین مدیریت کانونهای خدمت رضوی گفت: سال گذشته منابع لازم برای پرداخت تسهیلات اشتغالمحور جذب شد و وامهای ۲۰۰ میلیون تومانی نیز به متقاضیان پرداخت شد.
وی ادامه داد: طرح زائرسرای امام رضا(ع) در مرز ریمدان با پیشرفت فیزیکی ۲۰ درصدی در حال اجراست و دو مرکز خدمات بینراهی نیز در شمال و جنوب استان راهاندازی خواهد شد.
شکیبائی از امضای تفاهمنامه سهجانبه با سازمان انتقال خون خبر داد و گفت: این تفاهمنامه با اعتبار ۹۰۰ میلیارد ریال برای تأمین اتوبوس خونگیری، خودروهای پشتیبانی و تجهیزات تخصصی منعقد شده و بهتدریج عملیاتی میشود.
وی نقش رسانهها را در بازتاب برنامههای دهه کرامت مهم دانست و افزود: اطلاعرسانی صحیح و گسترده رسانهها میتواند مشارکت مردمی را در برنامهها افزایش دهد.
