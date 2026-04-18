آغاز برداشت ۲ هزار تن دانه‌ روغنی کلزا و گلرنگ در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر اربابی از آغاز برداشت دانه‌های روغنی کلزا و گلرنگ در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴، حدود یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت پاییزه این محصولات اختصاص یافته که نسبت به سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با اجرای برنامه‌های حمایتی شامل بهبود مدیریت تغذیه مزارع، کنترل علف‌های هرز و آفات، و اجرای طرح‌های مشارکتی و مقایسه‌ای، پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل بهار بیش از ۲ هزار تن دانه روغنی کلزا و گلرنگ برداشت و به کارخانجات روغن‌کشی ارسال شود.

وی با اشاره به تدارکات انجام‌شده برای خرید این محصولات اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، تمهیدات لازم برای خرید به‌موقع کلزا و گلرنگ توسط بخش خصوصی و با مباشرت سازمان تعاون روستایی استان فراهم شده است. قیمت خرید توافقی کلزا حداقل ۱۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم تعیین شده است.

اربابی افزود: برای تسهیل فرآیند برداشت، تأمین و آماده‌سازی ماشین‌آلات برداشت و ناوگان حمل‌ونقل در دستور کار قرار گرفته و تاکنون صدور معاینه فنی، تأمین هد مخصوص برداشت کلزا، اختصاص سهمیه سوخت و جابه‌جایی ۱۲۰ تا ۱۸۰ دستگاه کمباین از داخل و خارج استان برای برداشت به‌موقع محصولات پاییزه به‌ویژه دانه‌های روغنی و غلات انجام شده است.

به گفته مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان، فرآیند خرید زیر نظر کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سازمان تعاون روستایی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، خریداران بخش خصوصی و کشاورزان انجام می‌شود.