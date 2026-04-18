۴۱۶هزار میلیارد پروژه در سیستان و بلوچستان؛ چهره استان دگرگون می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود شهرکی در دیدار ظهر شنبه با سردار محمدرضا اسحاقی، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان، ضمن قدردانی از زحمات نیروی انتظامی در تأمین امنیت پایدار، امنیت را ستون فقرات توسعه اقتصادی دانست.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان با اشاره به شرایط حساس منطقه و ایام جنگ اقتصادی و نظامی علیه کشور تأکید کرد: هر آنچه از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی رقم خورده، مرهون امنیتی است که نیروی انتظامی فراهم کرده است. اگر سرمایه‌گذار احساس امنیت نکند، یک ریال هم در استان سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

شهرکی با بیان اینکه امنیت سرمایه‌گذاری در سیستان و بلوچستان از بسیاری از استان‌های مدعی بهتر است، از اجرای ۸ طرح بزرگ توسط وزارت صمت با اعتبار ۱۵۸ هزار میلیارد تومان از جمله خط انتقال آب دریای عمان خبر داد و افزود: ۱۶ پروژه بزرگ بخش خصوصی نیز با سرمایه‌گذاری ۲۵۸ هزار میلیارد تومان در دست اجراست. پروژه‌هایی نظیر یک معدن مس، دو کارخانه طلا، پتروشیمی، تولید پارچه، نخ و کنسانتره آهن، چهره استان را دگرگون خواهد کرد.

وی در پایان با تقدیر از همکاری تنگاتنگ فرماندهی انتظامی با اتحادیه‌های صنفی تصریح کرد: برای اولین بار بود که اصناف دیده شدند. ۹۵ درصد اصناف، مردمانی متدین و دلسوز هستند که در ایام بحران پای کار آمدند.

سردار اسحاقی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از همراهی مجموعه صمت در راستای تحقق امنیت اقتصادی، بر تداوم همکاری‌های مشترک برای رفع موانع تولید و مقابله با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.