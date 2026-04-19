دختران ایران؛ امیدآفرینان فردایی روشن با الگوگیری از حضرت معصومه (س)

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، فاطمه گلوی: میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) تنها یک مناسبت مذهبی نیست؛ رویدادی است که لایههای عمیقتری از هویت، معنویت و نقشآفرینی زنان را یادآوری میکند.
انتخاب این مناسبت به عنوان «روز دختر»، فرصتی فراهم میکند تا جامعه نگاهی دوباره به ارزشهای دختران، ظرفیتهای روحی و فکری آنان، و نقششان در پیوند خانواده و پیشرفت اجتماعی داشته باشد.
در چنین روزی، توجه به سیره حضرت معصومه(س) تنها یادآوری گذشته نیست؛ بلکه دعوتی به بازخوانی مسئولیتهای امروز است؛ معرفی الگویی که در عین ظرافت و مهربانی، استوار و اندیشمند بود، میتواند چراغ راه نسل جوان باشد.
بزرگداشت میلاد ایشان و روز دختر، بیانگر اهمیت حمایت از رشد سالم، امیدآفرین و هویتساز برای دختران ایران است؛ نسل آیندهسازی که با اراده و تواناییهای خود میتوانند مسیرهای تازهای برای فردای کشور ترسیم کنند.
روز دختر؛ فرصتی گرانبها برای تکریم مقام دختر
اسما سارانی، مسئول واحد خواهران نهاد رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: در تقویم پرشکوه ایران اسلامی، سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س) به نام روز دختر نامگذاری شده است.
وی ادامه داد: فرصتی گرانبها برای تکریم مقام دختر و بازشناسی جایگاه زن در فرهنگ اصیل دینی و ایرانی به شمار میآید؛ این روز، تنها بزرگداشت ولادت بانویی آسمانی نیست، بلکه یادآور حقیقتی ژرف درباره نقش و منزلتی است که دختران در ساختار خانواده، اجتماع و تاریخ معنوی این سرزمین بر عهده دارند.
سارانی افزود: حضرت معصومه(س) در دامان امام موسیبنجعفر(ع) و خانوادهای سرشار از علم، تقوا و نور امامت رشد یافت؛ آن بانوی بزرگ، با بهرهمندی از علوم اهل بیت(ع)، به نمونهای برجسته از ایمان، معرفت و کرامت انسانی تبدل شد.
وی اظهار داشت: القاب ارزشمندی همچون «کریمه اهل بیت» و «عقیله آلطه» بیانگر مقامی استثنایی است که نه تنها در میان شیعیان، بلکه در گستره فرهنگ اسلامی و تاریخ معنویت میدرخشد؛ شهر قم با وجود بارگاه ایشان به کانون علم، فقاهت و اندیشه تبدیل شده است.
مسئول واحد خواهران نهاد رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان تصریح کرد: روز دختر یادآور این حقیقت است که دختران، جلوهای از لطافت، مهر و رحمت الهی هستند؛ آنان استمرار ظرافت روح مادر و مایه روشنی دل پدراناند.
دختران ستون استواری خانواده ها هستند
وی خاطرنشان کرد: در نگاه پیامبر اکرم(ص)، دختران هدیههایی آسمانیاند، چنانکه فرمودند؛ دختران، گُلهایی از گلستان بهشتاند.
سارانی ادامه داد: این سخن، تصویرگر آن است که جایگاه دختر نه بر پایه ضعف جسمانی، بلکه بر اساس ارزشهای والای انسانی، روحی و اخلاقی سنجیده میشود.
وی گفت: در چنین روزی باید به این حقیقت تاکید کرد که تربیت صحیح دختر، تربیت آینده جامعه است؛ هر دختر دانا، باوقار و پاکدامن میتواند ستون استواری برای خانواده و سرمایهای بیبدیل برای پیشرفت کشور باشد؛ پاسداشت حرمت دختران، یعنی احترام به ظرفیتهای بیپایان آنان در ساختن جهانی روشنتر و انسانیتر.
مسئول واحد خواهران نهاد رهبری دانشگاه سیستان و بلوچستان در پایان بیان کرد: روز دختر، روز تجلیل از لطافتهای معنوی، عزت نفس، ایمان و استعدادهای درخشانی است که در وجود هر دختر ایرانی نهفته است؛ روزی برای یادآوری اینکه پیروی از سیره و منش حضرت معصومه(س) میتواند چراغی فروزان در مسیر رشد، دانایی و فضیلت باشد.
وی تاکید کرد: در واقع با الهام از آن بانوی گرامی، هر دختر میتواند مسیر تعالی را بپیماید و همچون ستارهای بر آسمان آینده این سرزمین بدرخشد.
حضرت معصومه(س) در دامان با کفایت مادر امام پررش یافتند
فاطمه انصاریان مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه معصومه (س)، وروز دختر بیان کرد: حضرت فاطمه معصومه(س) که از مادری مشترک با امام رضا (ع)، یعنی حضرت نجمه خاتون (س)، نسبت برادری تنی داشتند، در دامان پر مهر و با کفایت چنین بانوی فاضلهای پرورش یافتند؛ حضرت نجمه خاتون (س) خود در عصر خویش، به واسطه تقوا، علم و دانش، سرآمد روزگار بودند و به عنوان بانویی فهمیده، با اعتقاد راسخ و با حجاب، الگویی بیبدیل برای سایر بانوان محسوب میشدند.
وی ادامه داد: حضرت فاطمه معصومه (س) نیز از این میراث گرانبها بهرهمند شده و شخصیتی ممتاز از لحاظ علمی و فقهی یافتند.
انصاریان گفت: در غیاب امام موسی کاظم (ع)، ایشان پاسخگوی پرسشهای علمی، شرعی و اعتقادی علما و بزرگان شیعه بودند و محضر ایشان، پناهگاهی برای رفع ابهامات دینی محسوب میشد.
وی افزود: علاوه بر این، حضرت معصومه (س) در جایگاه یک کنشگر اجتماعی فعال در حوزه بانوان، به سوالات و مسائل اعتقادی، مشاورهای و شرعی بانوان همعصر خود با دقت و دلسوزی پاسخ میدادند.
حضرت معصومه(س) نماد عفت؛ علم و بصیرت دینی است
مسئول امور بانوان سازمان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: تأیید امام موسی کاظم (ع) بر جایگاه علمی و فقهی دختر بزرگوارشان، گواهی روشن بر این مدعاست؛ ایشان در پاسخ به پرسش علما که از دخترشان کسب علم کرده بودند، فرمودند: هر آنچه ایشان به شما پاسخ دادهاند، همان مطالبی است که من قرار بوده به شما بیاموزم؛ این تأیید، نشان از عمق دانش و وثاقت فتوای حضرت معصومه (س) دارد.
وی تصریح کرد: وفات حضرت فاطمه معصومه (س) در قم، در مسیر بازگشت از دیدار برادرشان، نقطه عطفی در تاریخ تشیع رقم زد؛ قم به واسطه حضور و مرقد شریف ایشان، به مرکزی عالمپرور و کانونی برای آموزش معارف اسلام ناب و علوم حوزوی تبدیل شد.
انصاریان اظهار داشت: امروزه طلاب و دانشجویان بسیاری از سراسر جهان، با الهام از این بانوی کریمه و در جوار مضجع شریفشان، علوم اهل بیت (ع) را فرا میگیرند و خود به سفیران و مبلغان مکتب تشیع در جهان تبدیل میشوند؛ این حرکت علمی، در نهایت به تمدن نوین اسلامی و زمینه سازی ظهور حضرت ولی عصر (عج) منجر خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حضرت معصومه (س) الگوی برجستهای برای دختران جامعه ما هستند؛ ایشان نماد عفت، علم، و بصیرت دینیاند و در مقابل الگوهای صرفاً ظاهری که در برخی جوامع معرفی میشوند، ارزشی معنوی و درونی را به نمایش میگذارند؛ دین مبین اسلام، اصالتاً بر معنویات، اخلاقیات، تقوا و باطن تأکید دارد و حضرت فاطمه معصومه (س) تجسم کامل این ارزشهای متعالی هستند.
