اله نظر شه بخش در گفت و گو با خبرنگار مهر، از فعالیت ۱,۹۲۶ تعاونی با عضویت ۷۷,۷۵۳ نفر در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: در یک سال اخیر، ۴۲ تعاونی جدید عمدتاً با رویکرد دانشبنیان ثبت شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان ارزش صادرات تعاونیهای استان در این مدت را ۲۰ میلیون و ۶۸۳ هزار دلار اعلام کرد و ادامه داد: عمده اقلام صادراتی شامل محصولات شیمیایی (سموم)، صیفیجات، حبوبات و کنجد بوده است.
وی با اشاره به معافیت ۱۰۰ درصدی مالیاتی تعاونیهای دانشبنیان، بر لزوم حمایت از این تشکلها برای ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد.
شه بخش همچنین از برگزاری ۱,۳۷۴ ساعت آموزش رایگان برای توانمندسازی اعضای هیئتمدیره تعاونیها خبر داد و بیان کرد: این آموزشها با همکاری جهاد دانشگاهی استان سیستان و بلوچستان انجام شده است.
