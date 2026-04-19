به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نارویی گفت: در یک سال گذشته چهار هزار و ۱۷۵ مورد صدور پروانه در سامانه سماک در حوزه گلخانه‌های کوچک مقیاس در استان انجام شده که شامل صدور جواز تأسیس، تمدید، تغییر نام و همچنین صدور پروانه بهره‌برداری بوده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: صدور این مجوزها منجر به توسعه ۷۵ هکتاری گلخانه‌های کوچک مقیاس در سطح استان سیستان و بلوچستان شده و در نتیجه آن برای هفت هزار و ۶۵۹ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.

وی با اشاره به روند رو به رشد توسعه این نوع گلخانه‌ها در استان ادامه داد: سطح گلخانه‌های کوچک مقیاس استان از ۹۷ هکتار به ۱۷۲ هکتار افزایش یافته که نشان‌دهنده استقبال بهره‌برداران از این الگوی تولید و نقش آن در افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی است.

نارویی بیان کرد: در میان شهرستان‌های استان، شهرستان هیرمند با ثبت ۹۵۸ مورد بیشترین میزان توسعه گلخانه‌های کوچک مقیاس را به خود اختصاص داده و نقش مهمی در گسترش این شیوه نوین تولید داشته است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت کلی گلخانه‌های استان افزود: در حال حاضر مجموع سطح گلخانه‌های فعال سیستان و بلوچستان به ۸۷۸ هکتار رسیده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به توسعه گلخانه‌های کوچک مقیاس در سال‌های اخیر است.

مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: توسعه گلخانه‌ها به‌ویژه در مقیاس‌های کوچک یکی از رویکردهای مهم بخش کشاورزی استان با توجه به شرایط خشکسالی خصوصا در شمال استان؛ برای افزایش تولید، صرفه‌جویی در مصرف آب، ایجاد اشتغال پایدار و کمک به امنیت غذایی است و این روند با حمایت‌های فنی و تسهیلاتی همچنان ادامه خواهد داشت.