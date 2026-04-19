۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۸

هلاکت و دستگیری اشرار مسلح در ایرانشهر

ایرانشهر - فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان از هلاکت و دستگیری دو نفر از اشرار در ایرانشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی جوکار صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: مأموران انتظامی یگان تکاوری مستقر در پلیس راه ایرانشهر-خاش به یک دستگاه خودروی پژو مشکوک و دستور ایست صادر که سرنشینان آن بدون توجه به فرمان پلیس به سمت خادمان امنیت تیراندازی نمودند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان افزود: مأموران ناگزیر به استفاده از سلاح و در اقدام متقابل آنها یک نفر از اشرار مسلح به هلاکت رسید و یک نفر دیگر دستگیر شد.

وی ادامه داد: همچنین دو قبضه سلاح کلاشینکف، ۷ تیغه خشاب و مقادیری فشنگ جنگی کشف و یک دستگاه خودروی پژو نیز توقیف گردید.

جوکار در پایان خاطر نشان کرد: امنیت خط قرمز پلیس بوده و با برهم زنندگان آرامش عمومی جامعه به شدت برخورد خواهد شد.

    مژده IR ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      چقدر دردناکه که این همه آدم خائن این همه مدت بین ما بودن. چقدر زیادن آخه ایشالا همه شون نابود بشن

