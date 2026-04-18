قالیباف: تنگه هرمز در کنترل ایران است؛ برتری میدان با ماست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی تلویزیونی با مردم که امشب (شنبه، ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵) از شبکه خبر پخش شد، ضمن عرض سلام به ملت شریف، شجاع، بصیر، آگاه و وقت شناس ایران و عرض تبریک و تسلیت و ابراز همدردی با خانواده هایی که عزیزان از جمله، همسران، فرزندان، والدین و دوستان خود را از دست دادند، گفت: از خداوند می خواهم به گونه ای عمل و رفتار کنیم که مدیون این عزیزان نباشیم. خداوند را شاکرم که فرصت شد با مردم عزیز سخن بگویم و قطعا بهتر بود تا زودتر این صحبت را با مردم داشته باشم اما مشغله و فشار کاری این فرصت را نداد.

اطلاع مردم از واقعیت‌ها، حق قطعی آنهاست

قالیباف با بیان اینکه معتقدم دانستن و مطلع بودن مردم قطعا حق قطعی آنها بوده و این روشنگری از وظایف اصلی ماست، به تشریح موقعیت کشور در شرایط جنگی پرداخت و گفت: آغاز این جنگ، ادامه حیله گری و بی اعتمادی بود که نسبت به آمریکا وجود داشت و آنها باز هم در وسط مذاکره این حرکت را انجام دادند و این بار در طراحی خود، فرماندهان ما و در آغاز کار در این نوبت، امام ما را به شهادت رساندند. بخشی از فرماندهان را نیز در جلسات دفاعی به شهادت رساندند و بخشی از مدافعان ما را در جای دیگر به شهادت رساندند و خوی جنایتکاری خود را باز هم نشان دادند.

رئیس قوه مقننه با اشاره به تجربه کشور از جنگ قبلی، گفت: در آن جنگ عکس العمل ما در حمله با تأخیر ۱۵ ساعته اتفاق افتاد اما در این نوبت با اینکه فرمانده معظم کل قوا، فرمانده سپاه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به شهادت رسیدند و باید خللی در کار ایجاد می شد اما در کمترین زمان ممکن، با دقت عکس العمل لازم را نشان دادیم که حاکی از این است که ما از تجربیات گذشته استفاده کردیم و ساختار ما بسیار مستحکم است. اینکه امام کبیر(ره) و امام شهید ما می گفتند تصور نکنید این کشور متکی به ماست بلکه متکی به خدا و متکی به این ملت است و در نبود ما نیز کار آن پیش می رود، به همین خاطر است.

قدرت نظامی ما در این جنگ نسبت به جنگ قبلی بسیار بیشتر بود

وی افزود: امام شهید ما چند روز قبل از شهادتشان، در دیدار با مردم آذربایجان فرمودند که اگر ما هم نباشیم، خداوند خود مردم را مبعوث می کند و امروز بعد از گذشت بیش از ۴۰ روز از آغاز این جنگ، معنای آن حرف را درک کردیم و کلام ایشان عینیت پیدا کرد که مردم خودشان مبعوث شده و امام و امت شدند و خداوند آنها را هدایت کرد و دیدیم که چه شد. جنگ ما در چنین شرایطی آغاز شد.

قالیباف ادامه داد: پیش از این نیز گفته بودم که اگر جنگی رخ دهد از جهت کیفی و کمی و به ویژه طراحی آفندی قطعا یک سر و گردن از گذشته قدرتمندتر هستیم و دشمن ما که این موضوع را باور نمی کرد، در میدان آن را دید. مردم ما نسبت به آن دوره بیشتر پای کار هستند و قریب به ۵۰ شب است که مردم هر روز در خیابان ها حضور دارند. ما قریب به ۱۸۰ پهپاد دشمن را مورد اصابت قرار دادیم در حالی که در جنگ قبلی این توان را نداشتیم و کسب این توانایی صرفا ظرف ۸ ماه رخ داد.

هدف قرار دادن F۳۵ یک اتفاق نبود

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه درایت مقام معظم رهبری در حوزه جنگ نامتقارن و پیشرفت های علمی به گونه ای بود که دشمن نیز به آن اعتراف کرد، اظهار داشت: هدف قرار دادن جنگنده F۳۵ یک اتفاق نیست بلکه ظرفیتی در ابعاد مختلف با قابلیت های طراحی و فنی است. کسانی که باید بدانند به خوبی حرف های مرا متوجه می شوند. موشکی که در نزدیکی هواپیما منفجر شد، قابلیت ما را به آنها نشان داد که در حال حرکت به چه سمتی هستیم لذا در جریان ۸ ماه فاصله این جنگ با جنگ قبلی، توانستیم طراحی های لازم را با قابلیت هایی که مشاهده شد، داشته باشیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه البته این به معنای این نیست که ما از لحاظ نظامی از آمریکایی ها قوی تر هستیم، عنوان کرد: مشخص است که پول و امکانات آمریکایی ها از ما بیشتر است. از طرفی کار آنها همواره در دنیا تهاجم بوده لذا تجربه بیشتری دارند. رژیم صهیونیستی نیز نوچه آنها در منطقه است؛ چنانچه در جریان جنگ قبل نیز خودشان اشاره کردند که اگر اسرائیلی در منطقه نبود به هر حال باید چنین رژیمی درست می شد تا کار آنها در منطقه را انجام دهد.

برتری در عرصه میدان نبرد با جمهوری اسلامی ایران بود که ترامپ درخواست آتش‌بس داد

قالیباف در ادامه با بیان اینکه ما دشمن را نابود نکرده ایم، بلکه در این جنگ برنده میدان بودیم، یادآور شد: ذکر این نکته مهم است که قطعا تجهیزات، امکانات و پول در جریان جنگ و پیروزی مؤثر است اما همیشه اینگونه نیست. ما در یک جنگ نامتقارن با دشمن به گونه ای ظاهر شدیم که با طراحی و آمادگی خود آنها را زمین گیر کردیم. آنها امکانات و تجهیزات داشتند اما در قدرت طراحی از آنها به درستی استفاده نکردند و این همانجاست که ماگفتیم آنها از نظر راهبردی تصمیمات اشتباه می گیرند و درباره ملت ما اشتباه می کنند چنانچه در طراحی نظامی اشتباه می کنند.

رئیس مجلس ادامه داد: آنها مدعی هستند اول، آمریکا اما اکنون در عمل نشان داده که اول، اسرائیل چرا که با اطلاعات غلط و تحلیل غلط آنها تصمیم گیری می کنند. گاهی برخی حتی در رسانه ملی اینگونه می گویند که ما تمام قدرت نظامی آنها را نابود کرده ایم و برویم بقیه را هم نابود کنیم و مذاکره نکنیم که در پاسخ می گویم باید توجه کرد که قطعا برتری در عرصه میدان با ماست و برای همین است که ترامپ درخواست آتش بس دارد.

افتضاح آمریکایی‌ها در اصفهان به مراتب از افتضاح طبس بدتر بود

وی در ادامه با بیان اینکه برای کشف دلایل موفقیتمان باید به اهداف دشمن از این جنگ نگاه کنیم، اظهار کرد: اولا این آمریکایی ها بودند که به ما تهاجم کردند و ما این کار را نکردیم. او قصد داشت ایران را تسلیم کند و تصور می کرد ظرف ۳ روز کار تمام می شود اما ۴۰ روز ادامه پیدا کرد و بعد از آن به دنبال آتش بس بود. از سوی دیگر او به دنبال تغییر نظام ایران بود اما نتوانست چون تصور می کرد ما هم مثل ونزوئلا هستیم و می تواند همان کار را با ما بکند و نفت ما را بگیرد و بعد در خلیج فارس بگوید هرکس نفت خواست اینجا بیاید و بگیرد.

قالیباف اضافه کرد: هدف بعدی این بود که تصور می کرد با بمبارانی که انجام می دهد همان روزهای اول توان موشکی را از ما می گیرد اما هرچه زمان گذشت دید نواخت و دقت شلیک های ما کاهش نیافت و نتوانست توان آفندی ما را از بین ببرد که البته درباره آن هشدار داده بودیم. حتی در نوبت قبل لانچرها مورد اصابت قرار می گرفت اما این بار نتوانستند همین کار را هم انجام دهند. افتضاحی که آنها در اصفهان برای خود به بار آوردند به مراتب بدتر از افتضاح طبس بود.

عدم موفقیت دشمن در رسیدن به اهداف خود از آغاز جنگ به معنای پیروزی ما در میدان نبرد است

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان ادامه داد: آنها تصمیم داشتند نیروهای ضدانقلاب را از مرزهای غربی و شرقی به ایران روانه کرده و ما را در این نقاط درگیر کنند که حتی اعتراف کرد به آنها اسلحه داده است. آنها به دنبال آشوب های داخلی در قبل و بعد از جنگ بود اما به هدف خود نرسید. همچنین به دنبال حمله زمینی به ایران بودند اما نتوانستند. در ادامه تلاش داشت تنگه هرمز را به دست بگیرد و آن را برای خود باز کند که برای این کار از دنیا کمک خواست اما کسی به او کمک نکرد، ناتو را فراخواند اما پاسخی دریافت نکرد لذا خودش اقدام کرد اما نتیجه نگرفت. از این رو روشن است که ما در این صحنه پیروز هستیم و دشمن نیز به آن اعتراف می کند و افکار عمومی دنیا نیز این را می دانند.

وی افزود: این موضوع خیلی متفاوت با آن است که بگوییم ما ارتش آنها را نابود کرده ایم اما ما بدون شک پیروزیم. امروز ما ۳ عرصه میدان، خیابان و دیپلماسی داریم که من به آن دیپلماسی اقتدار می گویم و به نظرم نباید بین این موارد هیچ تفکیکی وجود داشته باشد و جداگانه حساب شود. امروز خیابان، میدان و دیپلماسی با هم هستند. ما امروز در حوزه قدرت نظامی با توجه به عواملی که ذکر شد، موفقیت کسب کرده ایم و گاهی نیازمند هستیم روی این موضوعات مانور داده و به درستی حرکت کنیم یعنی بدانیم در حوزه نظامی در نقطه حداکثری قرار داریم و قطعا امروز خیابان باعث شده ما در میدان با قدرت بایستیم یعنی هم نیروهای مسلح و هم مردم.

میدان، خیابان و دیپلماسی در حقیقت یک عرصه نبرد هستند/ مذاکره یک روش مبارزه است

قالیباف همچنین تصریح کرد: امروز بخشی از خواسته های ما که باید منجر به این شود که دشمن به خواسته های خود نرسد و حقوق ملت را ادا کنیم به این معنا که ما در حوزه نظامی چیزی به دست آورده ایم اما به لحاظ سیاسی و حقوقی این موضوع را برای امروز و آینده باید تثبیت کرده و به ثبت برسانیم؛ اینجا همانجاست که باید دیپلماسی اقتدار به میدان بیاید و کار آنهاست و پرچم را آنها باید به دست بگیرند. البته قطعا دشمنان ما بودند که به دنبال آتش بس بودند و اگر ما نیز آن را به صورت موقت قبول کردیم به خاطر این بود که آنها به خواسته های ما تن بدهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه دشمن تمام تلاش خود را کرد که خواسته هایش را به ما تحمیل کند لذا اینکه ما حقوق خود را ثبت کنیم و پای آن بمانیم با ایستادگی در عرصه دیپلماسی انجام می شود، گفت: اینجاست که مذاکره یک روش از مبارزه است و همه اینها مکمل هم هستند. اولین خواهشی که از مردم دارم این است که این سه میدان را یک میدان ببینند و بدانند برافراشتن پرچم پیروزی و حقوق ملت باید هدف اصلی ما باشد که آن را تثبیت کنیم و مطمئن باشید که ما در این میدان به هیچ عنوان وادادگی نخواهیم داشت و در این چارچوب کار را دنبال می کنیم. معتقدم ملت ایران مفهوم اراده ملی و عزم ملی را عینیت بخشیدند،حتی در سراسر جهان به نمایش گذاشتند و به معنای واقعی خود احیا کردند لذا این ظرفیت وجود دارد و این پیروزی را به دست خواهیم آورد.

در زمان آتش‌بس هم مانند دوران جنگ آمادگی کامل نظامی برای پاسخ به هرگونه خطای دشمن را داریم

وی در ادامه با بیان اینکه تا زمانی که در حوزه میدان و نظامی کار را دنبال می کردیم، محکم بودیم و امروز نیز محکم هستیم، گفت: امروز هر لحظه دشمن خطایی کند ما در لحظه پاسخ می دهیم چرا که هیچ اعتمادی به دشمن نداریم؛ ممکن است در همین لحظه که اینجا نشسته ایم دشمن مجددا جنگ را آغاز کند لذا نیروهای مسلح کاملا آماده هستند و اینگونه نیست که چون ما در حال مذاکره هستیم، بخش میدان فعالیتی ندارد؛ خیر. به همان میزان که مردم در خیابان هستند نیروهای مسلح نیز آماده هستند.

قالیباف ادامه داد: زمانی که دشمن نتوانست از طریق اعمال قدرت نظامی خواسته های خود را به ما تحمیل کند و با اولتیماتوم کار خود را پیش ببرد به دنبال ارسال پیام رفت. تأکید می کنم ما امروز هم مانند زمانی که در آتش بس نبودیم، بسیار محکم هستیم و اگر اتفاقی رخ دهد، پاسخ لازم را خواهیم داد و تردیدی در آن نیست. دشمن مجموعه ای ۱۵ بندی را از طریق چند کشور مختلف به ایران منتقل کرد تا روی آنها مذاکره شود تا زمانی که این موضوع به صورت رسمی از طریق پاکستان اعلام شد و فرمانده ارتش آنها این موضوع آمریکایی ها را به ایران منتقل کرد.

ایستادگی مقابل تهدیدات و اولتیماتوم‌های آمریکایی‌ها، تحریم‌ها را بی‌اثر کرد

رئیس مجلس ادامه داد: این موضوع در جلسات مختلف و در جلسات شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار گرفت. این مسأله حدودا روز ۳۶اُم یا ۳۷اُم جنگ رخ داد. تا پیش از این هرچه آنها اولتیماتوم می دادند ما در میدان ایستاده بودیم و جواب آنها را می دادیم. حتی تهدید کرده بودند که ظرف ۴۸ ساعت آینده زیرساخت ها را می زنند که ما گفتیم این کار غلط است اما اگر زیرساخت را بزنید ما هم زیرساخت ها را می زنیم؛ آنها گفتند ما برای شما جهنم درست می کنیم که ما گفتیم جهنمی که تو درست می کنی پیش از اینکه برای ما آسیب باشد، اول برای خانواده های آمریکایی آسیب خواهد بود. اقدامات ما آنها را منفعل کرد و نتوانست تصمیم گیری کند و بعد ارسال پیام را آغاز کرد.

وی افزود: توجه کنید وقتی زیرساخت ها مورد هدف قرار می گیرد؛ چه زیرساخت های ما و چه زیرساخت های محل استقرار آمریکایی ها در منطقه؛ کشورهای منطقه هم آسیب می بینند چون این زیرساخت ها در کشورهای آنها بنا شده است. اگر بنا شده باشد چاه های نفت ما مورد اصابت قرار گیرد، دیگر نباید نفتی از جای دیگر هم صادر شود چون وقتی ما نفت نداشته باشیم آنها نباید همانند رفتاری که با ونزوئلا کردند با ما کرده و از نفت ما استفاده کنند. همین باعث شد تحریم ها بی اثر شود. تا آن روز حرفی از مذاکره نبود و صرفا پیشنهادات ۱۵ بندی می آمد.

متن ۱۵ بندی آمریکایی‌ها برای آتش‌بس را نپذیرفتیم و متن ۱۰ بندی خودمان را دادیم

قالیباف ادامه داد: در نهایت نخست وزیر پاکستان و فرمانده ارتش این کشور این متن ۱۵ بندی را برای ما ارسال کرد که حرف آمریکایی ها چنین چیزی است و موضوع در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار گرفت و در لحظه به رهبری معظم منتقل ومنعکس شد و در نهایت جمع بندی بر این شد که ما آن متن ۱۵ بندی را نپذیرفتیم و مقرر شد ۱۰ بند مشخص شود که خواسته ها، اهداف و حقوق ملت ایران در آن گنجانده شود که ما آن را نه به آمریکایی ها بلکه به پاکستانی ها اعلام کردیم. آنها به عنوان میانجی با آمریکایی ها صحبت کردند البته بعد از آن آمریکایی ها یک پیشنهاد ۹ بندی دادند که ما باز هم بر شروط ۱۰ بندی خود تأکید کردیم که در نهایت آمریکایی ها پذیرفتند و گفتند برای آغاز این موضوع باید یک آتش بس موقت بدهیم که یکی از بندهای مهم بود البته وارد محتوا نمی شوم. همینکه آنها امروز اصرار دارند که ۳ یا ۴ روز به پایان آتش بس مانده و بیایید که کار را نهایی کنیم، نظر ما این است که هنوز تمام خواسته های ما محقق نشده است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: ما به طرف پاکستانی گفتیم اگر آمریکا به دنبال این موضوع است، صفحه رسمی آقای ترامپ در توئیتر باید اعلام کند که درخواست آتش بس دارد تا همگان بدانند که این آتش بس خواسته آنهاست. دیپلماسی اقتدار به این معناست که آنها به این موضوع در این مقطع احتیاج دارند. ما در میدان پیروز هستیم چرا که دشمن به هیچ یک از اهداف خود در جنگ نرسید. ما در تنگه هم مستقر ماندیم.

آتش‌بس برای حزب‌الله لبنان بخشی از شروط ۱۰ بندی بود چون آنها به خاطر ما وارد جنگ شدند

وی در ادامه با بیان اینکه تأکید داشتیم حزب الله لبنان هم باید بخشی از آتش بس باشد، گفت: مردم و به ویژه عزیزان در میدان باید به این موضوع توجه کنند که سالیان سال است که رژیم صهیونیستی با حزب الله می جنگد اما در جنگ اخیر، حزب الله کار خود را به خاطر جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد و جبهه مقاومت به کمک ما آمد از این رو اگر ما قصد داشتیم آتش بس را برقرار کنیم حتما باید شامل آنها نیز می شد لذا یکی از ۱۰ بند ما «آتش بس در منطقه» به معنای ایران و جبهه مقاومت بود.

قالیباف اضافه کرد: به طور خاص، توئیت نخست وزیر پاکستان را دیدید که هنگام دعوت برای آتش بس از کلمه حزب الله لبنان استفاده کرد لذا این منطق بود. وقتی ما به پاکستان رفتیم، آتش بس اعلام شده بود اما در لبنان به درستی انجام نشده بود که من در این باره توئیت زدم که شما مکلف به تکمیل و تثبیت آتش بس برای حزب الله در لبنان هستید نیز به این خاطر بود. یکی از بحث های آمریکایی ها نیز این بود که اگر آتش بس شد و بخشی از تعهدات و مهم ترین آن یعنی آتش بس برای حزب الله رخ داد، ما هم تردد در تنگه را عادی کنیم؛ که من در این خصوص باید بگویم که ما همواره به دنبال عادی کردن ترددها بوده و الان هم هستیم اما اگر مقداری این قضیه را متوقف کردیم به خاطر این بود که آتش بس به صورت کامل در لبنان برقرار نشده بود که بعد از تکمیل آن، تردد نیز باز شد.

کنترل تنگه هرمز در دست جمهوری اسلامی ایران است

رئیس دستگاه تقنینی کشور در ادامه خطاب به مردم ایران گفت: امروز تنگه در کنترل جمهوری اسلامی ایران بوده و از سوی دیگر ما می خواهیم مردم دنیا به ویژه کسانی که در این جنگ طرف دشمن ما نرفتند و رفتار خصومت آمیز با ما ندارند، به راحتی از تنگه عبور کنند و ما قصد نداریم فشار به مردم دهیم و یا ناامنی را توسعه دهیم؛ ما هرگز به دنبال این نیستیم. در نهایت خواسته ما عملی شد و زمانی که آمریکا این را دید قصد ارسال مین‌روب به خلیج فارس داشت تا مین‌روبی کند که ما ایستادیم و برخورد کردیم و آن را لغو آتش بس می دانستیم و گفتیم اگر اقدام کنند ما می زنیم و تا مرحله درگیری نیز پیش رفتیم و آنها ناچار به عقب نشینی شدند.

وی یادآور شد: زمانی که ما در پاکستان بودیم، آقای عبداللهی با ما تماس گرفت و گفت مین‌روب آنها در نقطه ای قرار گرفته که اگر همانجا نایستد موشک ما به آنها اصابت می کند که من به هیأت آمریکایی هشدار دادم، شما در این مرز قرار دارید و اگر از این جلوتر بیایید، قطعا می زنیم. آنها گفتند آقای قالیباف ۱۵ دقیقه فرصت دهید، دستور می دهیم برگردند که همین اتفاق هم افتاد و سردار عبداللهی اعلام کرد که مین‌روب‌ها بعد از یک ربع بازگشتند.

حق استفاده از تنگه با پروتکل‌های جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است

قالیباف ادامه داد: از این رو اگر امروز ترددی در تنگه انجام می دهد تحت کنترل جمهوری اسلامی ایران است. لطف خدا بر این شده که ظرفیت های بالقوه تنگه برای ما بالفعل شده و این به خاطر اشتباه دشمن در راهبردهایشان است که همان نیز به لطف خدا و ایثار ملت و خون شهدا و امام شهید ماست. داستان ما همانند داستان حضرت موسی(ع) شد که فرعون تمام نوزادان پسر را می کشت که کسی مقابل او نباشد اما اراده خدا بر این شد که حضرت موسی(ع) را به کاخ خود برد و پرورش داد. به لطف خدا دشمن ما اهرم به این بزرگی را به نفع ما حرکت داد و امروز تبدیل به یک نعمت الهی برای ما شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تأکید کرد: البته قطعا این تنگه، تنگه ای است که مردم دنیا و کشورهای منطقه باید از آن استفاده کنند و ما متوجه این موضوع هستیم و مانند آمریکایی ها نیستیم که همه منافع را ببلعیم اما اجازه نمی دهیم آمریکایی ها بگویند ما در تنگه منافعی داریم. ما حق استفاده از تنگه را می دهیم اما پروتکل های خاص را قرار می دهیم.

محاصره ایران از طریق منع تردد دریایی تصمیم احمقانه‌ای بود

وی در ادامه تصریح کرد: حدود ۲ تا ۳ روز است که آمریکایی ها ما را محاصره کرده اند به این معنا که همه عبور و مرور کنند اما ایران تردد نکند؛ عجب تصمیم ناشیانه و احمقانه ای! اگر اینجا تنگه ماست، مگر می شود سایرین از آن عبور کنند ولی ما عبور نکنیم؟ آیا امکان پذیر است؟ من تأکید کردم اگر محاصره را رها نکنند قطعا تردد در تنگه محدود خواهد شد و تردیدی در آن نیست. روز گذشته نیز به فرمانده ارتش پاکستان گفتم که قطعا دشمن نباید چنین اقداماتی کند که نقض آتش بس است.

قالیباف در ادامه خطاب به مردم گفت: آقای ونس به من گفت با حُسن نیت به پاکستان آمده ام تا به صلح پایدار برسیم. من در جواب به توئیت خودم اشاره کردم که گفته بودم ما با حُسن نیت اما در اوج بی اعتمادی به پاکستان می رویم و به او گفتم همین الان هم که روبروی شما نشسته ام هیچ اعتمادی به شما ندارم و شما باید در وهله اول اعتمادسازی کنید. من ادامه دادم که صحبت شما در حالی است که ترامپ توئیت زده اگر مذاکره کنندگان ایرانی را هدف قرار نداده برای این بوده که مذاکره کنند و اگر ظرف ۲۴ ساعت به نتیجه نرسند، معلوم نیست زنده بمانند! من به او تأکید کردم این رفتار شما آمریکایی هاست.

اعتراف آمریکایی‌ها به سرسختی و اقتدار هیأت مذاکره کننده ایرانی در پاکستان

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه ما آماده جنگ بوده و هستیم ضمن اینکه ما هیچگاه جنگ طلب نبودیم و بی اعتماد بوده و هستیم، عنوان کرد: ما به قدرت ملت ایران اعتماد و به نصرت الهی ایمان داریم و هیچ اعتمادی هم به آمریکایی ها نداریم. ما در حقیقت با اقتدار و منطق وارد شدیم که خود آنها نیز در رسانه های خود اشاره کردند که هیأت ایرانی بسیار سرسخت و مقتدارنه روی اصول خود ایستادگی کردند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه راهبرد اصلی هیأت مذاکره کننده ایرانی نیز بر اساس تدابیر رهبری معظم و امام شهید بود و هیچ گاه نیز خارج از آن کاری نکردیم، اظهار داشت: ما مذاکره را یک روش مبارزه برای تکمیل میدان و گرفتن حق مردم حاضر در خیابان و همه ملت ایران می دانیم لذا مطمئن باشید ما این موضوعات را بند به بند دنبال می کنیم.

هیچگاه داوطلب ایفای نقش به عنوان مذاکره‌کننده نبودم

قالیباف همچنین با بیان اینکه مردم ما در خیابان، میدان را پر می کنند، نیروهای مسلح در عرصه نظامی کار را دنبال می کنند و بنده نیز به عنوان یک رزمنده موضوع را در حوزه مذاکرات دنبال می کنم، ابراز داشت: البته روشن بگویم من هیچگاه داوطلب چنین کاری نبودم. من از باقیمانده رزمندگان هستم و هیچ توفیقی برای من بالاتر از شهادت نیست.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به اینکه امروز چه کاغذهای مذاکره و چه کالک های نقشه جنگ برای من یکی است، بیان داشت: حاضرم هم جان و هم آبروی خود را بدهم. من حاضرم هم خون بدهم و هم خون دل بخورم و مهم این است که حق این ملت و سرافرازی ایران حفظ شود و مردم نیز اطمینان و دعا کنند که همه ما تحت رهبری حضرت آیت الله آقاسیدمجتبی خامنه ای پیش می رویم و نه جلوتر و نه عقب تر از ایشان خواهیم بود. « وَأُخْرَی تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ»

وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که ترامپ پیش از آغاز مذاکرات دائما می گفت در حال مذاکره با ایران است اما ایران آن را تکذیب می کرد، گفت: اگر ما با آمریکا در حال مذاکره بودیم پس چرا ترامپ این همه اولتیماتوم ۲ روزه و ۵ روزه برای هدف قرار دادن زیرساخت ها می داد؟ من از بصیرت، شجاعت و غیرت ملت ایران و به ویژه بانوان ایرانی که باغیرت تر از مردان در میدان بودند تشکر می کنم. من شرمنده بانوانی شدم که زمانی که دشمن تهدید کرد قصد دارد نیروگاه ها، پل ها و زیرساخت ها را مورد اصابت قرار دهد، دست فرزندان خود را گرفتند و به روی همان پل ها رفتند و زنجیره انسانی تشکیل دادند. هیأت حاکمه نادان آمریکا چطور تصور می کند ایران، ونزوئلا است و موقعیت اینجا را درک نمی کنند؟

قالیباف اضافه کرد: من به ونس گفتم ملت ایران ملت با ادب و شجاعی هستند و در تاریخ تمدن جایی نبوده که ایرانی ها استقلال خود را از دست داده باشند و همین موضوع به ما پیروزی می دهد. ما در جریان جنگ های جهانی در قرون اخیر که نقشی در آن نداشتیم شاهد کشتارهای عظیمی در جریان قحطی ها و جنگ ها بودیم اما این افتخار برای ملت ایران بوده و هست که امروز توانست هم زمان ابرقدرت دنیا و رژیم سفاک صهیونیستی را زمین گیر کند.

مذاکره از زمان توئیت ترامپ با مضمون درخواست مذاکره با ایران آغاز شد

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه تا ۴۸ ساعت قبل از آتش بس هرگز هیچ مذاکره ای اتفاق نیفتاد، عنوان کرد: ترامپ استاد دروغ است و در توئیت اخیر او از ۷ موردی که بیان شد، ۸ مورد کذب بود. سخنگوی وزارت خارجه که سخنگوی هیأت مذاکره کننده هم هست شب گذشته به درستی این موضوع را توضیح داد. در حقیقت مذاکره از زمانی آغاز شد که توئیت ترامپ بعد از درخواست نخست وزیر پاکستان با این مضمون که آنها درخواست آتش بس دارند، منتشر شد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه ما هیچ مذاکره ای پیش از این نداشتیم و صرفا میانجی ها پیام هایی ارسال می کردند که بی پاسخ می ماند، اذعان کرد: بعد از اینکه شورای عالی امنیت ملی درباره شروط ۱۰ بندی به جمع بندی رسید و رهبری معظم با اساس این شروط موافقت کردند مذاکره انجام شد که در همان ۴۸ ساعت آخر بود. در آن زمان هم مذاکره ای صورت نگرفت بلکه از طریق میانجی، پیام فرستادیم. مذاکره از شنبه و در طول همان ۳۰ ساعتی بود که در پاکستان حضور داشتیم و اولین توئیت رسمی ما در جریان مذاکره همان توئیت وزیر خارجه بود که ما با آتش بس بعد از درخواست آتش بس از سوی ترامپ موافقت کرده ایم.

آتش بس در لبنان و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده پیش‌شرط مذاکره با آمریکایی‌ها بود

قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه روند توئیت ها باید بررسی شود تا مواضع روشن باشد، گفت: بی شک آتش بس برای حزب الله لبنان جزء موارد اولیه توافق بود که البته خود لبنانی ها هم بحث هایی داشتند و رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان که به آمریکایی ها نزدیک بودند، همچنین آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنان که دو بار با ایشان گفت و گوی تلفنی داشتم، حزب الله و بخش عظیمی از مردم لبنان نسبت به رژیم صهیونیستی حرف هایی دارند. ما گفتیم موضوع مربوط به حزب الله و دارایی های مسدود شده باید پیش از مذاکرات در دستور کار قرار گیرد و اگر قرار باشد این مسائل حل نشود ما وارد شروط ۱۰ بندی نمی شویم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه یادآور شد: نشست اولمان با فرمانده ارتش پاکستان به عنوان میانجی سر قضیه آتش بس حزب الله بود و ۲ ساعت و ۱۵ دقیقه بحث کردیم و نشست نخست آنها با هیأت آمریکایی نیز سر این موضوع بود. چون گفته بودیم اگر تکلیف این موضوع روشن نشود وارد موضوعات ۱۰ بندی نمی شویم که از همان روز ترامپ موضوع را دنبال کرد و نتانیاهو صحبت کرد که آتش بس هم آغاز شد اما کامل نشد. عده ای هم در لبنان به شهادت رسیدند و ما گفتیم اگر این روند ادامه پیدا کند نه تنها مذاکره نمی کنیم بلکه پاسخ شدید می دهیم و هوافضا همبرای مقابله اعلام آمادگی کرد. رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود ۹ مکان دیگر در جنوب بیروت تخلیه شود تا شلیک کند که ما به هیأت آمریکایی ها اعلام کردیم اگر آنها بزنند ما آتش بس را رعایت نمی کنیم و می زنیم؛ که آنها نزدند.

اگر محاصره ادامه یابد، تنگه هرمز بسته می‌شود

وی در ادامه با بیان اینکه در نهایت آتش بس برقرار شد اما ناقص بود، عنوان کرد: ما گفتیم اگر آتش بس نکنید ما هم آتش بس را رعایت نمی کنیم. هم مذاکره را قطع می کنیم و هم جنگ را آغاز می کنیم. آنها آتش بس را نیم بند قبول کرده بودند و همین از حیله آنها بود اما ما ایستادیم و حتی تنگه هرمز را هم بستیم و روشن گفتیم از همه ابزارها استفاده می کنیم که در نهایت توانستیم اراده و خواسته خود را تحمیل کنیم.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه روز گذشته هم روشن گفتیم اگر محاصره ادامه یابد، تنگه بسته خواهد شد، گفت: در جریان این مذاکره سه جانبه بسیار بر این موضوع تأکید داشتیم و برای هیأت آمریکایی جا انداختیم که ما واقعا نسبت به آنها بی اعتمادی کامل داریم. ما خواسته های خود را کامل گفتیم و در حال حاضر نیز روی موضوعاتی اختلاف نظرهایی وجود دارد. آنها نظراتی روی مسائل هسته ای و تنگه دارند که ما سر مواضع خود می ایستیم. قطعا بی شک نفس مذاکره برای این است که دو طرف به یک تفاهم برسند و آنچه برای ما اصل بوده این بود که بی اعتماد هستیم. ما برای رسیدن به صلح پایدار تضمین شده که دیگر این بحث تکرار نشود حسن نیت داریم. رژیم صهیونیستی طی ۸۰ سال گذشته روند جنگ و آتش بس را بارها دنبال کرده است لذا این چرخه غلط باید جایی به پایان برسد به این معنا که این جنگ باید تمام شود و تضمین داشته باشد که دیگر از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی آغاز نشود.

مذاکره سه جانبه در کاهش سوءبرداشت‌ها مؤثر بود

رئیس مجلس در ادامه با تأکید بر اینکه کار مذاکره هیچ کار سلیقه ای و جناحی نبود و در جاهایی که لازم بود اقتدار و سرسختی داشته باشیم آن را رعایت کردیم و حواسمان بود که همواره بی اعتماد باشیم و چندبار این نکته را در جریان مذاکره گفتیم، اظهار داشت: در آخر نیز اشاره کردم که این مذاکره، بی اعتمادی ما را حل نکرد اما تصور می کنم هیأت آمریکایی و هیأت ایرانی با سوابقی که از مذاکرات پیشین داشتیم مقداری به درک واقعی تری از یکدیگر دست پیدا کرده اند. تا پیش از این نسبت به صحبت ها سوءتفاهم هایی می شد و نسبت به یک موضوع برداشت های متفاوتی می شد. اما چون بحث ها در این نوبت سه جانبه بود و میانجی گری هم می شد مشخص می شد منظور این است و آن نیست.

وی در ادامه به ذکر مثالی در این حوزه پرداخت و گفت: برای مثال بحث می شد آزادسازی قرار است برای آن کار باشد که بعد مشخص می شد نه این آزادسازی برای جنبه دیگر کار است لذا کار بسیار دارای ظرافت است. در این میان مهم این است که یک لحظه از عرصه های میدان، خیابان و دیپلماسی اقتدار غفلت نکنیم و همه را برای یک هدف و آن هم تحقق حقوق ملت و ایمن کردن کشور بدانیم که دیگر کسی مجددا جرأت تهاجم به این کشور را پیدا نکند و این مهم ترین موضوعی است که باید دنبال کنیم.

میدان خیابان، میدان نظامی و میدان دیپلماسی را تقویت می‌کند

قالیباف همچنین با بیان اینکه میدان خیابان طبیعتا محور اصلی است که هم حوزه نظامی و نیروهای مسلح و هم عرصه دیپلماسی را تقویت می کند و کار را پیش می برد، عنوان کرد: بدون شک معتقدیم این اثر حضور ملی و مقاومت همه جانبه مردم و حضور عزیزان در خیابان ها به عینه می تواند به عرصه نظامی و دیپلماسی کمک کند. همه اینها مبارزه با روش های مختلف است.

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به نتیجه مذاکرات گفت: بعضی موضوعات به نتیجه رسیده و برای بعضی موضوعات پیشنهادات دیگری مطرح شده است اما با مباحث مبنایی فاصله دارد که ما به آن اصرار داریم. خواسته های ما خواسته هایی نیست که قابل گذشت باشد و آنها نیز بحث هایی برای خود به عنوان خط قرمز دارند که البته ممکن است صرفا یک یا دو مورد باشد و در حال دنبال شدن است. در نهایت پیشرفت هایی داشته ایم در عین حال که فاصله ها همچنان زیاد بوده و برخی مسائل باقی مانده است. آمریکایی ها باید تصمیم بگیرند که اعتماد ملت ایران را جلب کنند و این مهم ترین کاری است که آمریکایی ها باید انجام دهند. در این راستا باید رویکرد گفت و گوی خود را از یکجانبه گرایی و اینکه موضوعی را به ما تحمیل کنند دست بردارند و تجربه کرده اند که چنین چیزی اتفاق نمی افتد.

سیاست ما در مذاکره، تعهد در برابر تعهد است

وی در ادامه با تأکید بر اینکه سیاست ما نیز اقدام گام به گام و تعهد در برابر تعهد است، گفت: اینگونه نخواهد بود که ما به تعهد خود عمل کنیم اما آنها عمل نکنند. ما بر پایه بی اعتمادی کار را ادامه می دهیم. ما باید این توجه را داشته باشیم که دشمن از دشمنی خود دست برنداشته و قطعا در کمین بوده و به دنبال آسیب زدن است و از آن ناامید نشده است و هر روز نیز یک شرارت از آستین خود در می آورد. او تلاش دارد تا این وحدت، حضور مردمی و اتحادی که میان ۹۰ میلیون نفر ایرانی ایجاد شده را خراب کند.

قالیباف ادامه داد: امروز نزدیک ۳۰ میلیون نفر در پویش جانفدا شرکت کرده اند و بانوان خود را دیدیم که کیلومترها تجمع کردند و خانواده هایی بودند که وقتی جایی تهدید شد با فرزندان خود به محل تهدید رفتند. ما باید قدرشناس مردم باشیم که قدرت ما هستند. امام راحل(ره) فرمودند اگر می خواهید امروز آسیبی به مملکت نرسد باید پشتیبان ولایت فقیه باشیم و این امروز وظیفه ماست و وظیفه ما مسئولان برای این اجماع و وحدت سنگین تر است که هم یکپارچگی ایجاد کنیم و هم رفتارمان باعث دوگانگی نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: از مردم عزیز نیز می خواهم در حق همه رزمندگان دعا کنند؛ چه آنهایی که در حوزه نظامی می رزمند، چه آنها که در حوزه دیپلماسی حضور دارند و چه برای مردمی که هر روز در میدان حضور دارند که همین ها برگ های برنده ما هستند.