۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱

۱۵۰ هکتار زمین برای ساخت مسکن حمایتی در مازندران تأمین شد

ساری - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: ۱۵۰ هکتار زمین برای اجرای پروژه‌های مسکن حمایتی در استان تأمین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود شامگاه شنبه در جلسه پیگیری پروژه‌های مسکن با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه مسکن حمایتی اعلام کرد: تاکنون حدود ۱۵۰ هکتار زمین برای اجرای این پروژه‌ها تأمین شده و بر اساس این اراضی، ۶ هزار و ۵۰۲ واحد مسکونی طراحی و تعریف شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی ۴ هزار و ۸۶۶ واحد آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال دوهزار واحد دیگر به متقاضیان تحویل شود.

معاون استاندار درباره طرح مسکن خودمالک نیز گفت: ۱۵ هزار و ۶۰۷ واحد موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده و فرآیند ساخت آنها آغاز شده است.

وی در ادامه از صدور ۱۶ هزار و ۶۷۷ پروانه ساختمانی در حوزه بازآفرینی شهری خبر داد و تأکید کرد که این اقدامات سهم مهمی در تأمین مسکن استان دارند.

دادبود ادامه داد: در بخش مسکن روستایی نیز، ۲۳ هزار و ۷۴۲ واحد قرارداد دریافت تسهیلات منعقد کرده‌اند و روند پرداخت وام‌ها در استان ادامه دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران خاطرنشان کرد: این اقدامات نشان‌دهنده تلاش جدی استان برای تقویت تولید مسکن در قالب طرح‌های حمایتی، خودمالک، بازآفرینی شهری و بازسازی روستایی است و پیگیری این روند تا تحقق اهداف ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6804524

