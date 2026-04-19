به گزارش خبرنگار مهر، کتابفروشی تخصصی کودک و نوجوان باغ کتاب تهران با نشان تجاری «سنبوک» همزمان با فروردینماه ۱۴۰۵، افتتاح شده و فعالیت خود را رسماً آغاز کرده است.
آنچه «سنبوک» را متمایز میکند، طراحی آن به عنوان فضایی چندمنظوره است. امکانات و بخشهای اصلی مجموعه «سنبوک» به شرح زیر است: بخش ویژه مطالعه، میزهای بازی و فعالیتهای فکری، بخشهای متنوع کتاب، لوازمالتحریر و اسباببازی، فضای تعامل خانوادهها.
کتابفروشی سنبوک توسط شرکت تامین کتاب و محصولات فرهنگی و هنری «همخوان» در روزهای آغازین سال ۱۴۰۵ متولد شد. مجموعه همخوان با مشارکت و همراهی اعضای انجمن کتابفروشان خوشه تاسیس شده است.
