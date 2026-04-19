  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۱۹

بازگشایی کتاب‌فروشی «سنبوک» در باغ کتاب تهران

کتاب‌فروشی تخصصی کودک و نوجوان باغ کتاب تهران فعالیت خود را رسماً آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب‌فروشی تخصصی کودک و نوجوان باغ کتاب تهران با نشان تجاری «سنبوک» هم‌زمان با فروردین‌ماه ۱۴۰۵، افتتاح شده و فعالیت خود را رسماً آغاز کرده است.

آنچه «سنبوک» را متمایز می‌کند، طراحی آن به عنوان فضایی چندمنظوره است. امکانات و بخش‌های اصلی مجموعه «سنبوک» به شرح زیر است: بخش ویژه مطالعه، میزهای بازی و فعالیت‌های فکری، بخش‌های متنوع کتاب، لوازم‌التحریر و اسباب‌بازی، فضای تعامل خانواده‌ها.

کتابفروشی سنبوک توسط شرکت تامین کتاب و محصولات فرهنگی و هنری «همخوان» در روزهای آغازین سال ۱۴۰۵ متولد شد. مجموعه همخوان با مشارکت و همراهی اعضای انجمن کتابفروشان خوشه تاسیس شده است.

کد مطلب 6804591
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها