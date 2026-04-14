به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانی، مدیر عامل باغ کتاب تهران ضمن اعلام این خبر افزود: «ٱردی‌بهشت کتاب» با عرضه برترین‌ها و تازه‌های نشر، محصولات فرهنگی میزبان عموم مردم خواهد بود و تلاش می‌کند با استفاده از تمام ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و هنری موجود در باغ کتاب خدمات متنوعی را در نیمه دوم اردیبهشت به علاقه‌مندان ارائه کند.

«ٱردی‌بهشت کتاب» فرصتی مغتنم برای گفتگو و تجدید دیدار فعالان عرصه‌های مختلف فرهنگی همراه با پاسداشت «کتابخوان‌ترین رهبر دنیا؛ حضرت آیت‌الله شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس سره)» فراهم خواهد کرد.

گفتنی است ایده‌ی اولیه‌ تأسیس باغ کتاب تهران از اشارات رهبر شهید انقلاب در دهه 80 شمسی گرفته شده است.