به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری تشریح برنامههای مراسم به یاد پروانههای میناب، پیش از ظهر امروز با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و جمعی از اصحاب رسانه در سالن اجتماعات کانون برگزار شد.
حامد علامتی ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان و مردم ایران گفت: ما سال جدید را در حالی آغاز کردیم که داغدار رهبرعزیزتر از جانمان بودیم؛ رهبری که جانشان را فدای کشور، ملت و انقلاب کردند.
وی ادامه داد: جنگ رمضان براساس دکترین نظام جمهوری اسلامی و دکترین دفاعی هیچ زمانی به کشوری تجاوز نکردیم و آغازکننده جنگ نبودیم و این از منطق ایرانی بودن و شیعه بودن ماست. ما براساس باور عاشورایی و مهدوی، اگر کشوری بخواهد به میهن و انقلاب تجاوز کند، با پاسخ محکم ما روبرو میشود.
مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: براساس هیهات من الذله از اباعبدالله(ع) یاد گرفتیم زیر بار ظلم نمیرویم. بر این اساس هم اکنون جمهوری اسلامی ایران از کشور و ناموسش دفاع میکند و این دفاع نه تنها از مرزهاست بلکه در پهنه و عرصه انقلاب و جمهوری اسلامی در خاک خود است.
اتحاد ملت، رمز پیروزی ایران است
وی افزود: بیش از 40 سال است که دشمنان جمهوری اسلامی در حال برنامهریزی و نقشه کشیدن برای تجزیه ایران هستند و از هر راهی از جمله حمله هوایی، دریایی، ترور و خرابکاری استفاده کردند. اما به فضل الهی محاسباتشان از ابتدا غلط بود. آنها نمیدانند که اینجا جمهوری اسلامی ایران و کشوری اسلامی است. آنها نمیدانند که ایران کشوری است که کودکانش با روضهها بزرگ شدهاند و از مادرانی شیر خوردهاند که همیشه وضو داشتهاند. این کشور امام زمان(عج) است.
علامتی رمز پیروزی را اتحاد ملت دانست و گفت: کشورمان چند ستون دارد. ستون اول ایمانی بوده که متصل به قدرت لایزالی است. ستون دوم ولی فقیه بوده که فصل الخطاب جمهوری اسلامی است. ستون سوم وحدت مردم است.
وی ادامه داد: در این 45سال گذشته یک بند انگشت از خاک کشور را به دشمن ندادیم و از این پس کور خواندهاند. رهبر شهیدمان در 12 بهمن سال 1404 فرمودند اگر دشمن خطایی کند، مردم مبعوث میشوند و کل منطقه در امان نخواهند ماند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: همه کشورهای همسایه دوست و برادر ما هستند اما اگر زمین و آسمانشان را در اختیار دشمن بگذارند، آن نقطه با خاک یکسان خواهد شد.
وی افزود: امروز اقتدار جمهوری اسلامی باعث شد تا آمریکا که ادعای بزرگترین ارتش پوشالی دنیا را داشت، هیمنهاش را شکت دهد. جمهوری اسلامی باعث شد تا نیروهای آمریکایی از منطقه فرار کنند. آنها در ابتدای جنگ از فاصله 200 تا 300 کیلومتری به ما حمله میکردند اما امروز از فاصله 220 کیلومتری به ما حمله میکنند و حتی از وسط اقیانوس هند ما را میزنند. بحرین جزیی از ایران بود که در زمان پهلوی از کشور جدا و توسط دشمن تصرف شد.
علامتی گفت: نظم جدید جهانی بر مبنای استراتژی جمهوری اسلامی بنا خواهد شد و پیروزی قطعی است. اتحاد میان مردم، مسئولان، رزمندگان وجود دارد و قاطعانه میگویم که هماهنگی کاملی میان آنها مشهود است. هرکسی غیر از این را بگوید، قطعا به دنبال تفرقه است. امروز دولت در میدان است و دیپلماسی را بر مبنای جمهوری اسلامی تنظیم کرده است. شما بازار را ببینید که در دو پیک یعنی رمضان و عید به وفور همه چیز یافت میشد و حتی قیمت برخی از کالاها کاهش یافته بود. این یعنی هماهنگی میان میدان و دیپلماسی برقرار است.
مدرسه جای امید و زندگی است
وی افزود: دشمن به دنبال تفرقه میان مردم است. همه ذیل فرمان ولی فقیه، رهب رمعظم انقلاب سمعا و طاعتا هستند و طبق نظر ایشان هماهنگ حرکت میکنند. انشالله بزودی پیروزی قطعی مسجل شود. ما تا نابودی دشمن در میدان هستیم و هماکنون هم پیروز میدانیم. هر آنچه ولی فقیه صلاح بدانند ،تابع نظر ایشان هستیم.
علامتی گفت: یکی از نکات مهم در جنگ، حمله وحشیانه دولت به یک مدرسه بود که یک جنایت جنگ محسوب میشد. مدرسه جای امید و زندگی است. در مدرسه دانشآموز درس میخواند. در مدرسه نیمکت، میدان، پاککن و کوله پشتی وجود دارد. مدرسه بوی امید و زندگی میدهد. مدرسه جای بمب و موشک نیست اما دشمن متخاصم به ما حمله کرد.
وی ادامه داد: در جنگ رمضان حدود 130 دانشآموز مظلومانه شهید شدند. آنها برای تعلیم و تربیت در مدرسه حضور داشتند. امروز حدود 210 کودک در سراسر کشور به دست دشمن صهیونی آمریکا شهید شدند. شهدای کودک در جنگ رمضان و 12 روزه به ویژه شهدای میناب، سند مظلومیت ما و سند جنایت رژیم کودک کش اسرائیل و آمریکاست.
به یاد پروانههای میناب جمع میشویم
مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: هماکنون در آستانه چهلم شهدای معصوم میناب هستیم و به همین منظور ویژه برنامهای را با عنوان «به یاد پروانههای میناب» در نظر گرفتهایم.
وی افزود: فردا سه شنبه 18 فروردین سال 1405 برنامهای به صورت مردمی توسط گروههای خودجوش در خیابان حجاب اجرا خواهد شد. در این برنامه کودکان و نوجوانان به همراه خانوادههایشان حضور دارند. شادپیمایی، اهدای کتاب، اسباب بازی از جمله این برنامهها به شمار میرود.
علامتی گفت: در این مراسم قرار است هنرمندان و نویسندگان حوزه کودک و نوجوان به همراه هنرمندان محفل ستاره و مجریان حضور داشته باشند. کودکان ایران عزیز به یاد پروانههای میناب در این مراسم حضور دارند و سرود جمهوری اسلامی را سر میدهند.
وی افزود: این مراسم ساعت 15 تا 17 با اجرای برنامههای مختلفی در مسیر حد فاصل بلوار کشاورز تا خیابان فاطمی پیشبینی شده است. البته ما این جنایت تاریخی را از مراجع بینالمللی پیگیر هستیم. چراکه شهدای میناب سند جنایت صهیونی آمریکایی است. ما باید این جنایت را به گوش جهانیان برسانیم.
مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: بسیاری از هنرمندان، بازیگران، شاعران، مجریان پای کار آمدند و اعلام انزجار کردند. ما از ابتدای جنگ به همراه مربیانمان در میدان بودیم.مربیان در این ایام به بیمارستان و مناطق آسیب زده سرزدند و کنار کودکان و نوجوانان بودند. آنها هر شب در میادین اصلی شهرها و در میان مردم در تجمعات شبانه در غرفههای کودک و نوجوان با اهدای هدایا و اسباببازی و کتاب حضور داشتند.
علامتی گفت: کانون پرورش فکری در این ایام تولیدات بسیاری داشت که انیمه «زنگ آخر» یکی از تولیدات بود که بیش از شش میلیون بازدیدکننده داشت. تولیدات دیگری با صدای رحماندوست شاعر کودک و نوجوان داشتیم که در راستای تاب آوری بچهها بود که در روبیکا بیش از چهارمیلیون بازدیدکننده داشت.
کتابهای کانون در سکوهای داخلی به صورت رایگان قرار گرفت
وی افزود: فیلم باغ کیانوش در اختیار سازمان صداوسیما قرار گرفت. در این ایام همکاری خوبی با شبکه کودک، امید، شبکه دو، سه، شبکه خبر، معاونت سیاسی، سیما، تولید و صدا داشتیم که تشکر ویژه از آنها دارم و البته خبرگزاری مهرو خبرنگار فرهنگی این خبرگزاری در این ایام بسیار همکاری مناسبی با ما داشت که قدردانشان هستم.
مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: کتابهای کانون در سکوهای داخلی به صورت رایگان قرار گرفت. بیش از 50 تئاتر فیلمبرداری شده در سکوها در اختیار مخاطبانمان قرار دادیم. ما هرچه در توان داشتیم، به کودکان و نوجوانان این سرزمینه هدیه دادیم.
وی افزود: در مراسم فردا مربیان حضور دارند و برای مخاطبان قصهگویی خواهند داشت. برگزاری کارگاه نقاشی، نمایشگاه عکس توسط حوزه هنری، اهدای کتاب و اسباب بازی، به پرواز درآمدن پروانههای کوچک توسط کودکان از دیگر برنامهها به شمار میرود.
علامتی گفت: از کودکان و نوجوانان میخواهیم برای برنامه فردا دستسازههای خود را بیاورند. همچنین پویش بینالمللی «پیامی برای جهان» درحال برگزاری هستیم تا کودکان دلنوشتههای خود را در محکومیت جنایت اسرائیل و آمریکا بنویسند و برایمان در محورهایی همچون «محکومیت جنایت»، «دعوت از دنیا برای صلح و آرامش و عدالت» و «مقاومت در برابر دولتهای متجاوز و متخاصم» ارسال کنند.
وی افزود: پویش دعای معصوم را درحال برگزار داریم که ایده مجید مجیدی است. کودکان و نوجوانان دعای خود را در قالب فیلم برایمان ارسال کنند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: در این ایام مؤثرترین کار تربیتی برای فرزندانمان حضور در میادین است. امروز میادینمان به عرصه تربیتی نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است.امروز آرام کردن دل یک کودک نه تنها یک وظیفه بلکه یک عاملیت فرهنگی است.
وی افزود: امروز اگر می خواهیم روی سربازان فرهنگی کار کنیم باید این فضای جنگ را به فرصت تربیتی تبدیل کنیم. آرام کردن یک کودک حتما یک عبادت فرهنگی محسوب میشود.
علامتی در پایان گفت: در این ایام کودک را بغل کنیم، او را شاد کنیم. برایش کتاب بخوانیم و برایش قصه تعریف کنیم. این کار کمر آمریکا و اسرائیل را خواهد شکست و او را به زانو در میآورد.
