قایق بزرگی به نام «سنبوک» در باغ کتاب پهلو گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از نشان فرهنگی بزرگترین مجموعه محصولات فرهنگی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان «سنبوک» زیر مجموعه شرکت کتاب و محصولات فرهنگی هنری همخوان در باغ کتاب تهران عصر پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت در حاشیه رویداد اردی‌بهشت کتاب باغ کتاب تهران با اجرای سارا روستاپور برگزار شد.

رضا قمرزاده مدیرعامل همخوان در این مراسم طی سخنانی به تشریح روند آماده‌سازی این مجموعه پرداخت و گفت: این مجموعه فرهنگی و هنری در آغازین روزهای نوروز ۱۴۰۵ و در اوج دفاع از مرزهای ایران اسلامی با تلاش و همت جمعی از مدیران و فعالان فرهنگی و هنری کشور در مساحتی بالغ بر سه‌هزار و ۵۰۰ مترمربع در باغ کتاب تهران آغاز به فعالیت کرد.

مدیرعامل همخوان، هدف این مجموعه را تامین و دسترسی آسان به محصولات مناسب با سبد فرهنگی و هنری متنوع دانست و تصریح کرد: خانواده‌های ایرانی در این فضا در یک محیط مناسب برای غنی‌سازی اوقات فراغت کودک و نوجوان، محصولات کارشناسی شده و متنوع متناسب با سلایق و ذائقه‌های مختلف را خواهند داشت.

وی درباره ویژگی این مجموعه گفت: مجموعه‌ای بی‌نظیر شامل محصولات متنوع در دسته‌بندی‌های متنوع، بستری مناسب برای رشد فکری، خلاقیت و سرگرمی سالم و سازنده را برای نسل کودک و نوجوان فراهم آورده است.

قمرزاده با تأکید براینکه حدود ۷۰ درصد این مجموعه فرهنگی و هنری به کتاب اختصاص یافته است، ادامه داد: قریب به ۲۵۰۰۰ عنوان کتاب در موضوع و ژانرهای مختلف، گنجینه‌ای غنی از ادبیات، دانش و تخیل را به مخاطبان خود تقدیم می کند و دریچه‌ای نو به سوی دنیای مطالعه می‌گشاید. بیش از ۱۵۰۰ عنوان اسباب‌ بازی و سرگرمی سازنده، ۴۰۰۰ عنوان انواع نوشت‌افزار و لوازم و وسایل کمک آموزشی و مهارتی از دیگر محصولات این مجموعه فرهنگی است.

مدیرعامل همخوان به دیگر فعالیت‌های این مجموعه اشاره کرد و عنوان کرد: مشاوره کتاب و محصول توسط مربیان و کارشناسان راهنما، اجرای فعالیت‌های متنوع هنری اعم از کارگاه‌های خلاقیت، نقاشی، بازی و نمایش خلاق به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌های کتاب محور درفضاهای بازی و سرگرمی مجزا و اختصاصی برای مخاطبانن اجرا می‌شود. در مجموعه فرهنگی و هنری سنبوک‌ بیش از ۱۸۰ ناشر و ۵۰ تولید کننده اسباب بازی و لوازم التحریر و سرگرمی مشارکت دارند.

قمرزاده در پایان خاطر نشان کرد: امروز کنار شما عزیزان از نشان فرهنگی این مجموعه رونمایی می کنیم. این نشان با عنوان سنبوک است که به گویش محلی سمبوک یا سنبوق قایق بزرگ چوبی است که در خلیج فارس بکار می‌رود و نام نشان فرهنگی خودمان را خلیج فارس ایران برداشت کرده ایم.

« نشان فرهنگی » فروشگاه « سنبوک‌» به عنوان مرکز تخصصی محصولات فرهنگی و هنری کودک و نوجوان در پایان این مراسم با حضور فرزندان شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان رونمایی شد.

اجرای مسابقه با مخاطبان کودک و نوجوان، شاهنامه خوانی (رزم رستم و اشکبوس) و سرود «ایران» توسط جمعی از دانش‌آموزان‌ دختر مدرسه شاهد، از دیگر برنامه‌های جنبی این رویداد فرهنگی بود.