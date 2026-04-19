۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۰۶

رفع محدودیت برق ۵۱۰۰ چاه کشاورزی در استان مرکزی

اراک- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: محدودیت برق ۵۱۰۰ حلقه چاه کشاورزی این استان در راستای پشتیبانی از تولید و تأمین امنیت غذایی در ایام جنگ رمضان رفع شد.

حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: براساس مصوبات کارگروه سازگاری با کم‌آبی و شورای حفاظت از منابع آب، طرح محدودسازی برق چاه‌های کشاورزی استان مرکزی از ۲۰ آبان‌ماه آغاز و بر اساس برنامه ترسیم شده باید تا پانزدهم فروردین تداوم داشت اما با توجه به شرایط پیش‌آمده و نیاز فوری بخش کشاورزی، این محدودیت از سیزدهم اسفندماه لغو شد.

وی افزود: اجرای این محدودیت‌ها هر ساله در ماه‌های غیرزراعی با هدف مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی انجام می‌شود و مرکزی طی دو سال اخیر از استان‌های پیشتاز در اجرای این طرح بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مرکزی ادامه داد: با آغاز جنگ رمضان و ارائه گزارش‌هایی مبنی بر نیاز برخی کشاورزان به آبیاری اراضی شخم‌زده و کشت‌های اولیه، نشست اضطراری با حضور دستگاه‌های مرتبط، استانداری، دستگاه قضایی و کمیته صیانت از منابع آب برگزار شد و پس از بررسی شرایط، تصمیم به وصل برق تمامی چاه‌های مشمول طرح گرفته شد.

اسدی از رفع زودهنگام محدودیت برق ۵۱۰۰ حلقه چاه کشاورزی در استان مرکزی خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف حمایت از تولید و تأمین امنیت غذایی در ایام جنگ رمضان اتخاذ شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل و همکاری کشاورزان در مصرف بهینه تاکید کرد: بیشترین میزان مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است و مدیریت صحیح این منابع می‌تواند نقش مهمی در پایداری آب و تأمین امنیت غذایی داشته باشد.

اسدی گفت: انتظار است کشاورزان استان مرکزی مدیریت مصرف را در اولویت قرار دهند تا در ماه‌های زراعی آینده با کمبود آب مواجه نشوند.

