به گزارش خبرنگار مهر، علی صفارزاده پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح میز آب و مرکز پایش آب و برق در اراک اظهار کرد: حدود ۸۴۰ هزار حلقه در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۴۱۶ هزار حلقه مربوط به بخش کشاورزی است.
وی افزود: استان مرکزی از نظر جایگاه کشاورزی در رتبه هفدهم کشور قرار دارد و حدود یکهزار و ۳۲۳واحد بهرهبرداری جهاد کشاورزی در این استان فعال هستند.
صفارزاده تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد حجم برداشتها و ظرفیتهای مرتبط در استان بخش قابل توجهی از منابع زیرزمینی کشور را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی ادامه داد: در استان مرکزی میزان وابستگی به آب زیرزمینی در اغلب دشتها بالای ۹۰ درصد است و تنها در محدوده نوبران این وابستگی بین ۳۰ تا ۷۰ درصد متغیر است.
صفارزاده تاکید کرد: از منظر تأمین آب، تقریباً تمامی دشتهای استان به منابع آب زیرزمینی متکی هستند.
مدیر طرح احیا و تعادل بخشی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به وضعیت تجهیزات پایش افزود: تاکنون حدود ۱۵۶ هزار کنتور هوشمند در استان مرکزی نصب شده است.
وی بیان کرد: استان مرکزی از نظر نصب کنتورهای هوشمند در سطح کشور حدود ۳۵ درصد از چاههای کشاورزی فعال را تحت پوشش دارد که ۵۳ درصد کنتورها هوشمند و مابقی عمدتاً مکانیکی یا فاقد پایش هوشمند هستند.
صفارزاده ادامه داد: در استان مرکزی بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ حلقه چاه دارای پروانه بهرهبرداری با حجمی نزدیک به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب شناسایی شده است.
وی تصریح کرد: از این تعداد، ۴ هزار و ۹۰۰ حلقه چاه فعال هستند و بخش دیگری نیز در وضعیت غیرفعال یا کمفعال قرار دارند.
مدیر طرح احیا و تعادل بخشی شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: در حال حاضر حدود یکهزار و ۹۰۰ حلقه چاه بهطور کامل در حالت تعطیلی یا غیرفعال قرار دارند و ۴۳۲ حلقه نیز از طریق سامانههای کنترلی تحت مدیریت و پایش قرار گرفتهاند.
وی افزود: متوسط ساعت کارکرد پروانهها در استان حدود ۳ هزار و ۲۵۹ ساعت در سال برآورد شده که بهصورت روزانه نیز در سطح شهرستانها مورد پایش قرار میگیرد.
صفارزاده تاکید کرد: برای چاههای کشاورزی استان حدود ۱۴۵ هزار کیلووات قدرت مصرف برق در قالب پروانهها تخصیص یافته و اغلب چاهها در محدوده ۱.۵ تا ۳ کیلووات قرار دارند.
وی گفت: بر اساس دادههای سامانهای، از حدود ۴ هزار و ۹۰۰ حلقه چاه ثبتشده، قریب به ۴ هزار و ۳۲۲ حلقه قابلیت پایش و اقدام کنترلی دارند و در مقابل، حدود ۱۶۲ حلقه نیازمند تکمیل اطلاعات و تعیین دقیق ظرفیت پروانه هستند.
صفارزاده تصریح کرد: بر اساس عملکرد ششماهه سال آبی، حدود ۷۰ درصد چاهها بیش از الگوی مصرف و توان تعیینشده در حال بهرهبرداری هستند و این درحالیست که تنها حدود ۲۰ درصد در محدوده مصرف مجاز قرار دارند.
مدیر طرح احیا و تعادلبخشی شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: در مجموع حدود ۵ هزار و ۶۰۰ حلقه چاه در سامانه آب ثبت شده که از این تعداد ۳ هزار و ۴۴۴ حلقه مورد اقدام کنترلی قرار گرفتهاند.
وی گفت: حدود ۲۲۰۰ حلقه نیز طی شش ماه گذشته در وضعیت باقیمانده و نیازمند تکمیل فرآیند پایش بودهاند.
صفارزاده با اشاره به هماهنگیهای انجامشده میان شرکتهای توزیع برق و شرکتهای آب منطقهای بیان کرد: با تکمیل اتصال سامانهها و یکپارچهسازی دادههای آب و برق، امکان پایش دقیقتر و اعمال مدیریت مؤثرتر بر مصارف چاههای کشاورزی فراهم خواهد شد.
