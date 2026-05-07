به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کتانفروش پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک با مدیران منابع طبیعی استان مرکزی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اراضی مشمول طرح رفع تداخلات در مراحل پایانی تثبیت و تعیین تکلیف قرار دارد.

وی افزود: در مجموع ۲ هزار و ۵۴ پلاک در سطح استان شناسایی شده که مشمول اجرای طرح رفع تداخلات بوده‌اند.

کتانفروش تصریح کرد: از این تعداد، تاکنون یک‌هزار و ۷۰۰ پلاک تعیین تکلیف و فرایند رفع تداخل آن‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: مجموع اراضی این پلاک‌ها یک‌میلیون و ۷۰۳ هزار و ۲۸ هکتار بوده که از این میزان، ۹۷۹ هزار و ۲۵۹ هکتار به‌طور کامل تثبیت و نهایی شده است.

کتان‌فروش تاکید کرد: در حال حاضر ۷۲۰ هزار و ۸۹۵ هکتار از اراضی استان در مرحله نهایی تثبیت و تعیین تکلیف قرار دارد و روند کارشناسی و بررسی‌های لازم برای نهایی‌سازی آن‌ها در دست اقدام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به تغییرات ایجادشده در فرآیند رفع تداخلات افزود: ۱۲۴ هزار و ۵۶۱ هکتار از اراضی به‌عنوان مستثنیات احصا و به اراضی کشاورزی افزوده شده که این موضوع به‌صورت قانونی و بر اساس بررسی‌های دقیق کارشناسی انجام گرفته است.

وی بیان کرد: ۳۵۴ پلاک همچنان باقی مانده است که بخش عمده این پلاک‌ها در شهرستان‌های ساوه، زرندیه و خمین قرار دارد و به دلیل شرایط خاص مالکیتی و گستردگی، نیازمند بررسی‌های تخصصی‌تر هستند.

کتان‌فروش تصریح کرد: رفع تداخلات اراضی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است و با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند تکمیل این طرح در استان با جدیت دنبال می‌شود.