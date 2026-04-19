۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۹

پیام مردم اهواز به دختران شهدا در روز دختر

اهواز - در روزی که دختران این سرزمین دست پدر می‌بوسند، دختران شهدا پدر را در آغوش خاک دارند. خبرنگار مهر در اهواز پای صحبت مردم رفته تا حرف دل آنان را برای این دختران روایت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دختر، برای برخی دختران، روزی دیگر است؛ حکایتی جانگداز و جانسوز است، حکایت دخترانی که به جای بوسیدن دست پدر و دریافت هدیه، باید خاک سرد مزار پدر را ببوسند و دلتنگی را با اشک هویدا کنند.

در این میان، پدرانی هستند که برای آسایش و آرامش دیگر دختران، چه در این سرزمین و چه در فراسوی مرزهایش، از جان خود گذشتند و خون پاکشان را فدای آسایش هموطنان کردند.

در این خصوص در جنگ ۱۲ روزه و در جنگ رمضان، پدرانی بودند که از تمام دارایی خود، از همسر و فرزندان و به ویژه دخترانشان دل کندند تا یک وجب از این خاک کم نشود. جان بر کف نهادند و برای سربلندی ایران عزیزمان راهی جبهه های حق علیه باطل شدند.

رفتند تا نام «ایران عزیزمان» برافراشته بماند. مدالی نگرفتند اما بزرگ‌ترین مدال را در دل دخترانشان به جا گذاشتند: غیرت، شجاعت و افتخار...

خبرنگار مهر در میان مردم رفته با توجه به اینکه روز دختر است پیام مردم اهواز به دختران شهدایی که پدرانشان در راه دفاع از کیان ایران به شهادت رسیده‌اند، چیست؟

گزارش: فاطمه دقاق نژاد

