پیام رئیس سازمان غذا و دارو به آزمایشگاهیان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در پیامی به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی، با اشاره به جایگاه علم آزمایشگاه در زنجیره سلامت، گفت: آزمایشگاهها بهعنوان «چشم بینای نظام سلامت» و «مرجع تولید شواهد معتبر»، نقشی اساسی در پایش کیفیت، استانداردسازی روشهای آزمون، اعتبارسنجی کیتها و مواد اولیه، و ارائه نظرات کارشناسی مبتنی بر شواهد برای تصمیمگیریهای کلان نظارتی ایفا میکنند.
وی افزود: نظام نظارتی کارآمد، بدون حضور متخصصان علوم آزمایشگاهی در حوزههای مختلف کنترل کیفیت، تشخیص و پایش، قابل تصور نیست. مستندسازی دقیق فرآیندها، شفافیت در گزارشدهی، ردیابیپذیری نتایج و اتکا به شواهد آزمایشگاهی، از دستاوردهای مستقیم حضور علم آزمایشگاه در ساختار سلامت است.
رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر رویکرد تنظیمگری مبتنی بر علم تصریح کرد: آزمایشگاه مرجع کنترل دارو، غذا و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، همراه با آزمایشگاههای تابعه معاونتهای غذا و داروی سراسر کشور و آزمایشگاههای مجاز و همکار، شبکهای یکپارچه را تشکیل میدهند که امکان پایش سریع، نمونهبرداریهای نظارتی و کنترل کیفیت در سطوح مختلف زنجیره تأمین را فراهم میآورد.
وی خاطرنشان کرد: پایبندی به اصول تضمین و کنترل کیفیت، اجرای برنامههای مهارتسنجی، استفاده از روشهای تحلیلی معتبر و اعتبارسنجیشده، و توسعه آموزشهای تخصصی مستمر، ارکان جداییناپذیر فعالیتهای آزمایشگاهی ذیل سازمان غذا و دارو هستند که اعتماد عمومی به ایمنی و کیفیت محصولات سلامت را تضمین میکند.
پیرصالحی در پایان این پیام، روز علوم آزمایشگاهی را به همه فعالان این عرصه علمی، به ویژه همکاران پرتلاش در شبکه آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو و معاونتهای سراسر کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با اتکا به دانش روز، فناوریهای نوین و مسئولیتپذیری حرفهای، گامهای مؤثرتری در مسیر صیانت از سلامت جامعه و ارتقای جایگاه ایران در شبکههای منطقهای و جهانی آزمایشگاهی مرجع برداشته شود.
