۳۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۴۴

پیام رئیس سازمان غذا و دارو به آزمایشگاهیان

رئیس سازمان غذا و دارو، با تاکید بر جایگاه رشته علوم آزمایشگاهی در حوزه سلامت، گفت: نظام نظارتی کارآمد، بدون حضور متخصصان علوم آزمایشگاهی قابل تصور نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، در پیامی به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی، با اشاره به جایگاه علم آزمایشگاه در زنجیره سلامت، گفت: آزمایشگاه‌ها به‌عنوان «چشم بینای نظام سلامت» و «مرجع تولید شواهد معتبر»، نقشی اساسی در پایش کیفیت، استانداردسازی روش‌های آزمون، اعتبارسنجی کیت‌ها و مواد اولیه، و ارائه نظرات کارشناسی مبتنی بر شواهد برای تصمیم‌گیری‌های کلان نظارتی ایفا می‌کنند.

وی افزود: نظام نظارتی کارآمد، بدون حضور متخصصان علوم آزمایشگاهی در حوزه‌های مختلف کنترل کیفیت، تشخیص و پایش، قابل تصور نیست. مستندسازی دقیق فرآیندها، شفافیت در گزارش‌دهی، ردیابی‌پذیری نتایج و اتکا به شواهد آزمایشگاهی، از دستاوردهای مستقیم حضور علم آزمایشگاه در ساختار سلامت است.

رئیس سازمان غذا و دارو با تأکید بر رویکرد تنظیم‌گری مبتنی بر علم تصریح کرد: آزمایشگاه مرجع کنترل دارو، غذا و تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، همراه با آزمایشگاه‌های تابعه معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور و آزمایشگاه‌های مجاز و همکار، شبکه‌ای یکپارچه را تشکیل می‌دهند که امکان پایش سریع، نمونه‌برداری‌های نظارتی و کنترل کیفیت در سطوح مختلف زنجیره تأمین را فراهم می‌آورد.

وی خاطرنشان کرد: پایبندی به اصول تضمین و کنترل کیفیت، اجرای برنامه‌های مهارت‌سنجی، استفاده از روش‌های تحلیلی معتبر و اعتبارسنجی‌شده، و توسعه آموزش‌های تخصصی مستمر، ارکان جدایی‌ناپذیر فعالیت‌های آزمایشگاهی ذیل سازمان غذا و دارو هستند که اعتماد عمومی به ایمنی و کیفیت محصولات سلامت را تضمین می‌کند.

پیرصالحی در پایان این پیام، روز علوم آزمایشگاهی را به همه فعالان این عرصه علمی، به‌ ویژه همکاران پرتلاش در شبکه آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو و معاونت‌های سراسر کشور تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با اتکا به دانش روز، فناوری‌های نوین و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای، گام‌های مؤثرتری در مسیر صیانت از سلامت جامعه و ارتقای جایگاه ایران در شبکه‌های منطقه‌ای و جهانی آزمایشگاهی مرجع برداشته شود.

حبیب احسنی پور

