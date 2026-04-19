جلال ملکی سخنگوی آتش نشانی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملیات‌های انجام شده در طی جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در بازه زمانی جنگ تحمیلی سوم، مجموعاً ۴۰۱ مورد حادثه به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تهران اعلام شده است که با حضور به‌موقع نیروها در محل حوادث، دستاوردهای انسانی قابل‌توجهی به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در جریان عملیات‌های انجام شده در این ۴۰ روز اخیر، آتش‌نشانان موفق شدند ۴۲۷ نفر از شهروندان را از خطر حتمی نجات دهند. این افراد عمدتاً شامل کسانی بودند که بر اثر حملات در زیر آوار گرفتار شده یا در ساختمان‌های تخریب‌شده‌ای که راه‌های خروجی آن‌ها مسدود شده بود، محبوس بودند. علاوه بر این تعداد، شمار دیگری از شهروندان نیز که دچار مصدومیت شده بودند، پس از رهاسازی، بلافاصله جهت اقدامات درمانی تحویل عوامل اورژانس شدند.

حضور پا به پای بانوان آتش‌نشان در عملیات‌ها

ملکی اذعان کرد: در حال حاضر یک ایستگاه اختصاصی بانوان فعال است که روزانه ۵ تا ۶ نیروی عملیاتی در آن حضور دارند. هرچند به دلیل محدودیت تعداد، این نیروها فعلاً در کنار ایستگاه‌های آقایان به محل حوادث اعزام می‌شوند، اما پا به پای همکاران مرد در عملیات‌های سنگین شرکت کرده و نقش موثری در امدادرسانی ایفا می‌کنند. سازمان آتش‌نشانی در نظر دارد با تکمیل فرآیند آزمون‌های استخدامی که به دلیل شرایط جنگی متوقف شده بود، تعداد نیروهای زن را افزایش داده تا در آینده نزدیک امکان اعزام مستقل ایستگاه بانوان به ماموریت‌ها فراهم شود.

خسارات وارده به ایستگاه‌های آتش‌نشانی

سخنگوی آتش نشانی تهران اظهار داشت: در خصوص آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های این سازمان، اعلام شد که هیچ‌یک از ایستگاه‌های آتش‌نشانی تهران مورد اصابت مستقیم قرار نگرفته‌اند. با این حال، تعدادی از ایستگاه‌ها که در مجاورت محل اصابت‌ها (در فاصله ۳ یا ۴ پلاک) قرار داشتند، بر اثر موج انفجار دچار خسارات جزئی شدند. این خسارات عمدتاً شامل شکستن درب و پنجره‌ها و تخریب سقف‌های شیروانی و سایه‌بان‌ها بوده و خوشبختانه هیچ‌گونه تخریب کلی در ساختمان ایستگاه‌ها گزارش نشده است.

حضور داوطلبانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نیروی اضافه در هر شیفت

ملکی در ادامه گفت: در حالی که روال عادی کاری آتش‌نشانان به صورت ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت (۲۴-۴۸) است، شرایط بحران تغییرات چشم‌گیری در این الگو ایجاد کرده است. در حالی که در روزهای عادی حدود ۱۶۵۰ تا ۱۷۰۰ آتش‌نشان فعال در سطح شهر حضور دارند، در ایام جنگ این عدد به بیش از ۲۰۰۰ نفر رسیده است.

وی اضافه کرد: این افزایش آمار ناشی از حضور داوطلبانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ نیروی آتش‌نشان در هر شیفت است که علیرغم پایان ساعت موظفی، محل خدمت خود را ترک نکرده و برای کمک به همکاران و شهروندان در ایستگاه‌ها باقی می‌مانند. این روحیه ایثارگری که پیش از این در حوادثی نظیر متروپل، زلزله‌ها و سیل‌ها نیز مشاهده شده بود، باعث شده است که در شرایط بحرانی، مفهوم شیفت‌بندی جای خود را به خدمت شبانه‌روزی و مداوم بدهد. سازمان تاکید کرده است که هیچ اجباری برای ماندن نیروها در ساعات استراحت وجود ندارد و این حضور کاملاً خودجوش و برخاسته از تعهد حرفه‌ای آتش‌نشانان است.

سخنگوی آتش نشانی تهران تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از توان عملیاتی آتش‌نشانی در این مدت، مدیون حضور نیروهایی است که داوطلبانه ساعات استراحت خود را به خدمت در ایستگاه‌ها اختصاص داده‌اند. نکته حائز اهمیت در این ایثارگری، عدم طرح هرگونه مطالبه حقوقی یا درخواست اضافه کار برای این ساعات طولانی است. آتش‌نشانان تهرانی صرفاً با هدف خدمت به هموطنان و بدون در نظر گرفتن مسائل مادی، بعضاً روزانه تا ۱۰ ساعت بیش از شیفت موظفی خود در محل خدمت باقی می‌مانند.

تفاوت بنیادین بحران جنگ با بلایای طبیعی

ملکی متذکر شد: مدیریت بحران در شرایط جنگی، دشواری‌های مضاعفی نسبت به حوادثی نظیر سیل و زلزله دارد. در حالی که بلایای طبیعی معمولاً در یک لحظه به وقوع پیوسته و پایان می‌یابند، در شرایط جنگی تهدید "انفجارهای پیاپی" وجود دارد. گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در چندین مورد، در حالی که تیم‌های عملیاتی در حال امدادرسانی بوده‌اند، در فواصل بسیار کوتاه (۴۰ تا ۵۰ متری) محل اصابت مجدد رخ داده و نیروها ناچار به پناه‌گیری آنی در پشت دیوارها یا تپه‌ها شده‌اند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانی تهران در این ۴۰ روز، دشوارترین عملیات‌های تخصصی را در محیط‌های ناپایدار تجربه کرده است. حضور در ساختمان‌های نیمه‌تخریب شده با دیوارهای شکسته و سقف‌های لرزان، در حالی که در طبقات فوقانی خطر ریزش آنی وجود دارد، بخشی از روزمرگی این نیروهاست. علاوه بر مخاطرات سازه‌ای، وجود «پرتابه‌های عمل‌نکرده» در محل حوادث، حساسیت عملیات‌ها را دوچندان کرده است؛ به‌طوری‌که نیروها باید همزمان با انجام عملیات نجات، مراقب مهمات خنثی‌نشده باشند تا متخصصان مربوطه نسبت به ایمن‌سازی محیط اقدام کنند.

آمار مصدومین و سلامت نیروهای آتش نشانی

ملکی اظهار داشت: خوشبختانه با وجود حجم بالای خطر و شدت حوادث، سازمان آتش‌نشانی تهران هیچ‌گونه مورد شهادت یا تلفات جانی در نیروهای خود نداشته است. آمار دقیق مصدومین حاکی از مجروحیت ۳۷ تا ۳۸ نفر از همکاران آتش‌نشان است. جراحات وارده عمدتاً سطحی بوده و خوشبختانه منجر به نقص عضو یا آسیب‌های دائمی نشده است. تمامی این مصدومین بلافاصله تحت درمان قرار گرفته‌اند.

سخنگوی آتش نشانی تهران آمار صفر در تلفات جانی را مرهون تجربه بالای بدنه سازمان، گذراندن دوره‌های تخصصی مداوم و حضور مکرر در بحران‌های بزرگی همچون سیل و زلزله دانست و خاطر نشان کرد: آتش‌نشانان تهران با وجود اینکه تجربه‌ی مستقیم جنگ را نداشتند، در یک سال اخیر با پشت سر گذاشتن دو نبرد، اکنون به سطح بالایی از آمادگی در مدیریت حوادث جنگی دست یافته‌اند.