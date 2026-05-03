به گزارش خبرنگار مهر، فضل‌الله رنجبر بعد از ظهر یکشنبه با حضور در ایستگاه نجات مرکزی آتش‌نشانی کرمانشاه، از خدمات و تلاش‌های مستمر نیروهای این مجموعه در مدیریت حوادث شهری و شرایط بحرانی قدردانی کرد.

وی در این بازدید با اشاره به نقش مهم آتش‌نشانان در حفظ جان و مال شهروندان اظهار کرد: نیروهای آتش‌نشانی با روحیه ایثار و فداکاری، در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم حضور دارند و این تلاش‌ها شایسته تقدیر است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع آتش‌نشانان، پای صحبت‌ها و مطالبات آنان نشست و از نزدیک در جریان مشکلات و دغدغه‌های این قشر قرار گرفت.

رنجبر با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به وضعیت نیروهای امدادی افزود: حمایت از آتش‌نشانان و تأمین تجهیزات مورد نیاز آنان، نقش مهمی در افزایش کارایی و آمادگی این نیروها در مواجهه با حوادث دارد.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای امکانات ایستگاه‌های آتش‌نشانی و بهبود شرایط کاری نیروها، می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان را فراهم کند.

نماینده مردم کرمانشاه در پایان با قدردانی مجدد از تلاش‌های این نیروها تأکید کرد: حفظ آمادگی و توان عملیاتی آتش‌نشانان، یکی از الزامات مدیریت بحران در شهرها به شمار می‌رود.