به گزارش خبرگزاری مهر ، جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ، با تشریح اقدامات آتش‌نشانان در حوادث اخیر، از نجات بیش از ۳۰۰ شهروند در عملیات‌های مختلف طی ۲۷ روز ابتدایی جنگ رمضان خبر داد و تأکید کرد: نیروهای آتش‌نشانی در تمامی مأموریت‌های اعلام‌شده با موفقیت عمل کرده‌اند.

ملکی با اشاره به اینکه همه حوادث لزوماً به آتش‌نشانی گزارش نمی‌شود، گفت: طبیعی است که برخی حوادث به دلایل مختلف به سازمان آتش‌نشانی اعلام نشود اما در تمامی مواردی که آتش‌نشانی تهران به عنوان نیروی اصلی امدادی در شهر تهران در جریان حادثه قرار گرفته، نیروهای عملیاتی در محل حضور یافته و خوشبختانه همه عملیات‌ها با موفقیت به پایان رسیده است.

وی افزود: طی ۲۷ روز آتش‌نشانان تهران موفق شدند بیش از ۳۰۰ نفر را از شرایط بسیار خطرناک نجات دهند. در میان این افراد، تعدادی کاملاً زیر آوار گرفتار شده بودند و حتی امید چندانی به زنده ماندن آنها وجود نداشت اما با تلاش و سرعت عمل نیروهای عملیاتی از زیر آوار خارج شدند و وضعیت جسمی قابل قبولی داشتند.

وی با تأکید بر اینکه مأموریت آتش‌نشانان محدود به شرایط خاص نیست، گفت: آتش‌نشانان وظیفه خود را محدود به شرایط جنگی یا غیرجنگی نمی‌دانند. رسالت اصلی آتش‌نشانی امدادرسانی و خدمت به مردم است. در طول سال حوادث متعددی مانند آتش‌سوزی‌ها، ریزش ساختمان، حوادث آسانسور، حوادث صنعتی و ده‌ها مأموریت دیگر به آتش‌نشانی اعلام می‌شود و نیروهای عملیاتی به طور شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی هستند. در چنین شرایطی نیز علاوه بر مأموریت‌های روزمره شهر، حوادث ناشی از شرایط خاص نیز به این مأموریت‌ها اضافه می‌شود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران درباره نحوه مدیریت نیروها و جلوگیری از خستگی آتش‌نشانان نیز توضیح داد: آتش‌نشانی یک سازمان همواره آماده‌باش است و نیروها به صورت شیفتی فعالیت می‌کنند تا آمادگی عملیاتی در همه ساعات شبانه‌روز حفظ شود. در دوره قبلی درگیری‌ها که حدود ۱۲ روز به طول انجامید، در روزهای پایانی به دلیل حجم بالای مأموریت‌ها ناچار شدیم از برخی شهرهایی که کمتر درگیر بودند نیروهای کمکی دریافت کنیم.

ملکی ادامه داد: علاوه بر این، تعدادی از آتش‌نشانان بازنشسته نیز فراخوان شدند و پس از ساماندهی در بخش‌هایی که امکان استفاده از تجربه آنها وجود داشت به کار گرفته شدند. همچنین از ظرفیت نیروهای داوطلب نیز استفاده شد.

وی درباره نیروهای داوطلب توضیح داد: نیروهای داوطلب آتش‌نشانی شامل شهروندانی هستند که پیش از این آموزش‌های لازم را دیده‌اند و در قالب طرح‌های داوطلبانه با سازمان همکاری می‌کنند. این افراد در شرایط خاص می‌توانند در برخی مأموریت‌های پشتیبانی، هدایت جمعیت، تأمین ایمنی محیط و کمک‌های اولیه به نیروهای عملیاتی کمک کنند. در دوره قبلی نیز تعدادی از این داوطلبان به کار گرفته شدند و نقش مؤثری در پشتیبانی عملیات‌ها داشتند.

ملکی افزود: در شرایط فعلی، با به‌روزرسانی تجهیزات، استفاده از تجربیات گذشته و همچنین تغییراتی که در مدیریت و چیدمان نیروهای عملیاتی انجام شده، با وجود اینکه مدت زمان شرایط فعلی بیش از دو برابر دوره قبلی شده، تاکنون نیازی به دریافت نیروهای کمکی از سایر شهرها نداشته‌ایم.