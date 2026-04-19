به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلالاحمر؛ پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به عملکرد این نهاد در جریان «جنگ تحمیلی سوم»، از نقشآفرینی بیبدیل امدادگران در مدیریت بحرانهای پیچیده و چندلایه تقدیر کرد و گفت:«امدادگران هلالاحمر، با روحیهای سرشار از ایثار و تعهد، در سختترین شرایط، پرچم خدمت به مردم را برافراشته نگه داشتند و بار دیگر نشان دادند که این مجموعه، تکیهگاه مطمئن ملت در روزهای سخت است.»
وی با تأکید بر مستندسازی دقیق خسارتها و درسآموختههای این دوره افزود: «ما با نگاهی صادقانه و مسئولانه، عملکرد خود را به روش تحلیل SWOT بررسی کردهایم تا نقاط قوت را تقویت و ضعفها را برطرف کنیم. این صداقت در ارزیابی، رمز پیشرفت و آمادگی برای آینده است.»
کولیوند با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات در جنگهای نوین تصریح کرد: «امروز دیگر با بحرانهای ساده مواجه نیستیم؛ جنگهای ترکیبی و تهدیدات پیچیده، ایجاب میکند آموزشهای امدادی، چه در سطح عمومی و چه تخصصی، متحول و بهروز شود.»
رئیس هلالاحمر همچنین بر ضرورت تقویت آموزشهای عمومی امداد و نجات تأکید کرد و گفت: «هر ایرانی باید یک امدادگر بالقوه باشد؛ جامعهای که آموزش دیده باشد، در برابر بحرانها شکستناپذیر خواهد بود.»
وی با اشاره به حضور میدانی و فداکارانه نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: «مجموعه امدادی کشور با همدلی و ایثار، توانست نقش مؤثری در مدیریت بحران ایفا کند و این سرمایه انسانی، بزرگترین پشتوانه ماست.»
کولیوند توسعه مدلهای مشارکتی، بهرهگیری از ظرفیت خیرین و اجرای طرحهای استانی را از عوامل کلیدی در ارتقای زیرساختها دانست و افزود: «با اتکا به مردم و مشارکتهای گسترده، میتوان ناوگان امداد و نجات کشور را به سطحی از آمادگی رساند که پاسخگوی هر تهدیدی باشد.»
وی همچنین از توسعه سامانههای هوشمند مدیریت بحران، تقویت هماهنگی بینسازمانی و اجرای بازنگریهای عملیاتی (After Action Review) بهعنوان گامهای مهم در ارتقای عملکرد هلالاحمر یاد کرد.
در پایان، رئیس هلالاحمر با تأکید بر حفظ آمادگی دائمی در شرایط پس از بحران گفت: «ما از دل تهدیدها، فرصت میسازیم؛ با اتکا به ایمان، دانش و تجربه، آمادهایم تا در هر صحنهای، در کنار مردم بایستیم و از کرامت انسانی صیانت کنیم.»
نظر شما