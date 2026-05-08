به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی فخاری پیش از خطبههای نماز جمعه ساری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای امدادگر و تمامی افرادی که بیسلاح و بیدفاع در میدان خدمت و امدادرسانی جان خود را فدای مردم و دین اسلام کردند، اظهار کرد: هفته هلال احمر فرصتی برای تبیین مأموریتها و برنامههای این نهاد مردمی است.
وی ادامه داد: شعار امسال هلال احمر «هلال در میان مردم، خدمت بیمنت» تعیین شده که در حقیقت رویکرد عملی و همیشگی این مجموعه بوده است، اما شرایط امروز کشور بیش از گذشته ما را ملزم میکند تا ارتباط و حضور خود در میان مردم را تقویت کنیم.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با اشاره به جایگاه این نهاد در کشور تصریح کرد: جمعیت هلال احمر پس از بسیج، بزرگترین تشکل مردمی کشور محسوب میشود که برخاسته از مردم بوده و با تکیه بر مشارکتهای مردمی در خدمت جامعه فعالیت میکند.
وی از اجرای ۳۱ برنامه هدفمند در هفته هلال احمر خبر داد و گفت: بخش عمده این برنامهها به صورت میدانی و در کنار مردم برگزار شد و محور اصلی آن نیز آموزشهای عمومی و تخصصی بود؛ به ویژه آموزشهایی که در شرایط کنونی جامعه و در مواجهه با تهدیدات احتمالی و شرایط جنگی میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبها داشته باشد.
فخاری با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح آگاهی عمومی افزود: در شبهای اخیر و همزمان با تجمعات مردمی، نیروهای هلال احمر با استقرار در کمپها و پایگاهها، آموزشهای لازم درباره آمادگی در شرایط بحران و جنگ را به مردم ارائه کردند و در هفته هلال احمر این برنامهها با توان بیشتری دنبال شد تا سطح آمادگی جامعه در برابر تهدیدات احتمالی افزایش یابد.
وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه مدیریت بحران گفت: کشور ژاپن یکی از الگوهای موفق در زمینه افزایش آمادگی و تابآوری اجتماعی است که پس از وقوع سونامی و زلزلههای بزرگ، تحول اساسی خود را از نظام آموزش و پرورش آغاز کرد؛ موضوعی که نشان میدهد آموزش، ریشه اصلی تحول و کاهش خسارات در بحرانها است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران ضمن تبریک روز معلم به فرهنگیان و فعالان عرصه تعلیم و تربیت، خاطرنشان کرد: مشارکت مردم و آموزش همگانی، مهمترین عامل موفقیت کشورها در مدیریت بحرانهاست و هلال احمر نیز تلاش دارد با حضور در کنار مردم، این فرهنگ را در جامعه نهادینه کند.
وی با اشاره به عملکرد نیروهای امدادی در جنگهای اخیر اظهار کرد: در جریان حملات و حوادث اخیر، امدادگران جمعیت هلال احمر در تهران و استانهای مختلف موفق شدند هزاران نفر را از زیر آوار نجات دهند و این اقدامات به موقع، نتیجه آمادگی، آموزش و افزایش توان عملیاتی نیروهای امدادی بوده است.
فعالیت ۱۷ واحد اداری و امدادی
فخاری ادامه داد: در حملات اخیر، بیش از ۱۷ واحد اداری و امدادی هلال احمر و همچنین چندین دستگاه آمبولانس هدف حملات مستقیم قرار گرفت و تعدادی از امدادگران نیز به شهادت رسیده یا مجروح شدند که تمامی این موارد در حوزه بینالملل مستندسازی و برای پیگیری حقوقی ثبت شده است.
وی با تأکید بر ضرورت گسترش آموزشهای امدادی در جامعه گفت: چشمانداز هلال احمر، دستیابی به ۲۰ میلیون عضو در کشور است و در استان مازندران نیز باید حدود ۸۷۵ هزار عضو جذب شود، در حالی که اکنون حدود ۲۴۴ هزار عضو در استان فعالیت دارند.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از اجرای پویش جذب ۱۰ هزار عضو جدید در هفته هلال احمر خبر داد و افزود: از خانوادهها درخواست میکنیم فرزندان خود را به عضویت هلال احمر درآورند، چرا که این آموزشها علاوه بر افزایش آمادگی در بحرانها، در زندگی فردی و اجتماعی افراد نیز بسیار مؤثر است.
وی در پایان با بیان اینکه افزایش مشارکت مردمی موجب ارتقای توان ملی در مقابله با حوادث و تهدیدات میشود، تصریح کرد: هرچه جمعیت آموزشدیده و آماده در کشور بیشتر باشد، دشمنان نیز در تحقق اهداف خود ناامیدتر خواهند شد و امیدواریم با افزایش آگاهی عمومی، بتوانیم در حوزه امداد و نجات و پاسخگویی به حوادث و بحرانها عملکرد مؤثرتری داشته باشیم.
