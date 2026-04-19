به گزارش خبرنگار مهر، محسن مؤمنی‌شریف شامگاه شنبه در آیین اختتامیه هفته هنر انقلاب اسلامی در سنندج و در جمع مردم این شهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت و هدایت الهی، مسیر تاریخ خود را رقم زده و نام شهدا همواره در حافظه این ملت زنده خواهد ماند.

وی با اشاره به جایگاه شهید حاج بهرام حسینی‌مطلق از فرماندهان برجسته کردستان افزود: این شهید والامقام از مفاخر استان کردستان است که در عرصه‌های مختلف فرماندهی و طراحی عملیات نقش‌آفرینی کرد و نمادی از رشادت و اقتدار به شمار می‌رود.

این نویسنده و پژوهشگر با گرامیداشت هفته هنر انقلاب اسلامی و یاد شهید سیدمرتضی آوینی تصریح کرد: بزرگ‌ترین هنر انقلاب، معرفی حقیقتی است که در دل مردم شکل گرفت و این هنر روایتگر تحولی عمیق در جان ملت ایران است.

مؤمنی‌شریف با اشاره به تحولات اجتماعی پس از انقلاب اسلامی گفت: پیش از انقلاب برخی معتقد بودند ایران ملت ندارد، اما به برکت انقلاب اسلامی، مردم ایران به ملتی آگاه، مسئول و تأثیرگذار تبدیل شدند که در مقاطع مختلف از جمله دفاع مقدس و رویدادهای اخیر، از کشور خود صیانت کرده‌اند.

وی شناخت مردم را مهم‌ترین وظیفه هنرمندان دانست و افزود: هنرمند باید در بطن جامعه حضور داشته باشد، چرا که بدون درک صحیح از زندگی مردم، امکان روایت دقیق از هویت ایرانی وجود ندارد.

این نویسنده با اشاره به جلوه‌های هنری شکل‌گرفته در میان مردم اظهار کرد: در سال‌های اخیر و به‌ویژه در رخدادهای مختلف، شاهد خلق آثار ارزشمند در حوزه‌های شعر، موسیقی، هنرهای تجسمی و رسانه بوده‌ایم که نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگی کشور است.

وی ادامه داد: تولید آثار فاخر هنری در شرایط خاص، بیانگر توانمندی جامعه هنری است که در حالت عادی ممکن است ماه‌ها برای شکل‌گیری آن زمان نیاز باشد.

مؤمنی‌شریف با تأکید بر لزوم همراهی هنرمندان با مردم خاطرنشان کرد: فاصله گرفتن از مردم، هنرمندان را از شناخت واقعی جامعه بازمی‌دارد و در آینده امکان روایت درست از ملت ایران را از آنان سلب خواهد کرد.

وی همچنین به نقش رهبر معظم انقلاب در حمایت از هنر اشاره کرد و گفت: هدایت‌ها و حمایت‌های ایشان موجب رشد و تعالی هنر انقلاب اسلامی شده است.

این نویسنده در پایان با اشاره به روحیه مردم کردستان اظهار کرد: مردم این استان همواره در بزنگاه‌های تاریخی حضوری فعال و اثرگذار داشته‌اند و نقش مهمی در تقویت انسجام ملی ایفا کرده‌اند.