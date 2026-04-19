ابراز تمایل ترکیه برای تمدید قرارداد واردات گاز با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدلایستآی، آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه در حاشیه «مجمع دیپلماسی آنتالیا» گفت: ترکیه همچنان به تأمین گاز از ایران برای تضمین تداوم عرضه انرژی علاقهمند است.
وی افزود: در حال حاضر هیچ مذاکرهای در جریان نیست، اما ممکن است برای بررسی تمدید احتمالی این قرارداد وارد گفتوگو شویم.
وزیر انرژی ترکیه همچنین با اشاره به تنشهای مرتبط با تنگه هرمز تأکید کرد که کشورش با وجود این تحولات، با ریسک تأمین انرژی مواجه نیست.
بایراکتار خاطرنشان کرد که حتی اگر تنگه هرمز به طور دائم بازگشایی شود، ماهها طول خواهد کشید تا بازارهای انرژی به تعادلی که قبل از جنگ وجود داشت، بازگردند.
