به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، فاتح بیرول رئیس آژانس بین‌المللی انرژی در جریان یک گفت و گوی اینترنتی با نیکولای تانگن، رئیس صندوق اندوخته ملی نروژ هشدار داد که با بسته شدن تنگه هرمز و محدود شدن شدید عرضه، اختلال در عرضه نفت از غرب آسیا در ماه آوریل (فروردین) افزایش خواهد یافت و بر اقتصاد اروپا تأثیر خواهد گذاشت.

وی افزود که از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بیش از ۱۲ میلیون بشکه نفت از مدار عرضه خارج شده است.

بیرول افزود: علاوه بر کاهش عرضه گاز طبیعی مایع، افت عرضه نفت در ماه آوریل دو برابر ماه مارس (اسفند) خواهد بود و اثر تورم‌زای آن رشد اقتصادی را در بسیاری از کشورها کاهش می‌دهد.

به گفته رئیس این نهاد بین المللی، پیش بینی می شود که کاهش عرضه نفت در ماه آوریل افزایش یابد چرا که قرارداد تعدادی از محموله‌های نفت و گاز که در روزهای گذشته به مقصد رسیدند، قبل از وقوع جنگ بسته شده بود.

بیرول گفت که بزرگترین مشکل، کمبود سوخت هواپیما و گازوئیل است که پیش از این کشورهای آسیایی را تحت تأثیر قرار داده و به اروپا نیز آسیب خواهد رساند. بیرول تکرار کرد که آژانس بین‌المللی انرژی پس از توافق اعضایش برای آزادسازی رکورد ۴۰۰ میلیون بشکه نفت، آزادسازی حجم بیشتری از ذخایر راهبردی را در نظر دارد.

بیرول گفت اختلال فعلی در عرضه نفت و گاز طبیعی مایع بدتر از دو بحران نفتی سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ و همچنین کاهش صادرات گاز روسیه ناشی از حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است.

وی افزود، حدود ۴۰ فقره از امکانات کلیدی حوزه انرژی در غرب آسیا از آغاز جنگ جاری آسیب دیده‌اند و بازگرداندن آنها به مدار مدتی طول خواهد کشید.

بیرول گفت: ما به سمت یک اختلال بسیار بسیار بزرگ و بزرگترین مورد آن در تاریخ تاکنون پیش می‌رویم.

وی پیشتر در استرالیا گفته بود که برخی از شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی مانند پتروشیمی، کودهای شیمیایی و تجارت موادی مانند گوگرد و هلیوم کاملاً مختل شده و این اختلال پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت.

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی خاطرنشان کرد که قیمت نفت نیز به دنبال این جنگ در حال افزایش است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.