به گزارش خبرنگار مهر، علی قاسمزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اولویتهای مدیریت شهری در شرایط کنونی اظهار کرد: مهمترین مأموریت شهرداری پس از وقوع حملات اخیر، رسیدگی فوری به اسکان و بازسازی منازل آسیبدیده است.
وی اضافه کرد: از نخستین ساعات حادثه، برنامهریزی لازم برای جلوگیری از بیسرپناه ماندن شهروندان انجام شده و برای تمامی خانوارهای آسیبدیده ـ بهجز افرادی که توسط بستگان حمایت شدهاند ـ اسکان موقت مناسب فراهم شده است.
شهردار اصفهان با بیان اینکه پس از تأمین اسکان اضطراری، تمرکز شهرداری بر تسریع در بازسازی واحدهای آسیبدیده قرار گرفته افزود: خانههایی که دچار خسارت جزئی شدهاند با مشارکت خیران، گروههای جهادی و تعدادی از انبوهسازان فعال شهر در حال مرمت هستند.
وی تصریح کرد: شماری از خیران نیز مسئولیت تأمین مصالح ساختمانی را پذیرفتهاند و همین موضوع روند بازسازیهای جزئی را سرعت داده است.
قاسم زاده در ادامه به واحدهایی اشاره کرد که به دلیل شدت آسیب امکان سکونت ندارند. او توضیح داد: برخی از این ساختمانها سازهای پایدار دارند و نیازمند مرمت اساسی هستند، اما تعدادی نیز به دلیل تخریب کامل باید از نو ساخته شوند.
وی افزود: ارتباط مستقیم با مالکان این واحدها برقرار شده و فرایند ساخت مجدد خانههایی که بازسازی آنها بین شش ماه تا دو سال زمان خواهد برد آغاز شده است. با این حال، این دسته از واحدها تنها حدود ۱۰ درصد از کل منازل آسیبدیده را تشکیل میدهند. برای ساکنان این خانهها نیز با همکاری خود شهروندان، واحدهایی برای رهن تأمین میشود تا تا زمان تکمیل ساختوساز در آن ساکن باشند.
شهردار اصفهان یکی دیگر از مشکلات جدی خانوارهای آسیبدیده را از بین رفتن اثاثیه منازل دانست و گفت: در این خصوص مذاکراتی با دستگاههای مرتبط در تهران در حال انجام است تا مشخص شود چه نهادی مسئول جبران این خسارتهاست. او تأکید کرد که مدیریت شهری نیز به موازات این رایزنیها در تلاش است منابع لازم را فراهم کند تا بخشی از این خسارتها جبران شود.
